Home Featured David gegen Goliath – Apple und Samsung

David gegen Goliath – Apple und Samsung

Die Meldung versetzte uns in Angst und Schrecken: Apple, einst unangefochtener König der Smartphone-Hersteller, sieht sich mit rückläufigen iPhone-Verkäufen konfrontiert. Die jüngsten Zahlen zeichnen ein Bild der Niederlage: Im ersten Quartal 2024 sanken die weltweiten iPhone-Verkäufe um beachtliche 9,6%, was einem Rückgang von etwa 5,3 Millionen Einheiten entspricht. Im gleichen Quartal des Vorjahres waren noch rund 55,4 Millionen iPhones über die Ladentische gegangen. Die aktuelle Zahl von 50,1 Millionen Einheiten verdeutlicht einen bemerkenswerten Einbruch in Apples Verkaufszahlen.

Südkorea

Parallel dazu hat Samsung, der ewige Rivale aus Südkorea, seine Position gestärkt. Mit einer beeindruckenden Zahl von 60,1 Millionen ausgelieferten Geräten im gleichen Zeitraum und einem Marktanteil von 20,8% hat Samsung den Spitzenplatz zurückerobert. Dies markiert einen bedeutenden Meilenstein, denn noch vor einem Jahr hatte Samsung einen Marktanteil von 22,5%, was auf einen leichten Rückgang hinweist, aber dennoch ausreicht, um Apple zu überflügeln. Dabei dürfen wir nicht vergessen: Entgegen allen Prognosen eines gesättigten Marktes, wuchs der gesamte Smartphone-Markt um 7,8 %. Trotzdem fiel Apple zurück.

David vs. Goliath

Schauen wir auf andere Zahlen, die deutlich machen, wer der wahre David und wer Goliath ist (ja, die Geschichte ging nicht gut aus für den Großen). Der Markenwert von Apple lag im Januar 2024 bei rund 517 Milliarden US-Dollar, Samsung kam mit knapp 100 Milliarden nicht auf ein Fünftel. (Quelle Brand Finance Global 500). Im Jahr 2023 verkaufte Apple 48,5 Millionen iPads, Samsung hingegen etwas mehr als die Hälfte (26,2 Millionen) (Quelle IDC). Dieser Wert von 2:1 ist seit 2021 jährlich ähnlich. Außerdem sind die Marktanteile von Samsung seit 2011 ständig höher als die von Apple, Ausnahmen gab lediglich in den Jahren seit 2019 immer in einem einzigen Quartal: In Q4, also genau dann, wenn die neuen iPhones auf den Markt kommen. Soweit ist die Meldung von der Marktführerschaft von Samsung bei Smartphones ein alter Hut.

China…

Trotzdem hat Apple Absatzprobleme und schuld ist, wie sollte es anders sein, China. Die Konkurrenz durch chinesische Hersteller wie Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus und vivo darf man wohl als brutal bezeichnen, denn sie bringen qualitativ hochwertige Smartphones zu niedrigeren Preisen auf den heimischen Markt. Die Politik tut ein Übriges.

Gewinnmargen

Starten wir noch keine Kollekte für notleidende Tech-Riesen oder formulieren wir noch keine Grabreden. Bei Gewinnmargen jenseits der 50 Prozent besteht dazu kein Grund. Aber damit steht Apple nicht alleine, diese Marge schafft auch Samsung, zumindest bei den Top-Modellen. Aber anders als bei unseren südkoreanischen Freunden, gibt es bei Apple keine Billig-Modelle und die Marge ist durch das ganze Line-Up hoch.

Fazit

Also, die jüngsten iPhone-Verkaufszahlen sind ein bisschen wie ein unerwarteter Plot-Twist in einer sonst so vorhersehbaren Erfolgsserie: Apple, das einst die Smartphone-Bühne dominierte, hat überraschend ein paar Stolpersteine auf seinem roten Teppich gefunden. Die Verkaufszahlen sind um 9,6% gesunken – das ist, als hätte jemand heimlich die Luft aus einigen ihrer glänzenden, neuen iPhones gelassen. Währenddessen schleicht Samsung sich wieder einmal an die Spitze. Trotz des kleinen Dämpfers sitzt Apple immer noch auf einem ziemlich dicken Polster aus Gewinnmargen, was wohl bedeutet, dass sie nicht so schnell vom Thron fallen werden. Kurz gesagt: Apple hat vielleicht ein paar Kratzer abbekommen, aber es ist noch lange kein Grund zur Sorge.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!