Apple muss drauf zahlen: Chips aus den USA werden teurer als aus Taiwan

Apples Chips für iPhone und Mac, die in den USA gefertigt werden sollen, werden für das Unternehmen wohl teurer als die Chips aus Asien, das zeichnet sich immer deutlicher ab. TSMC, der langjährige Exklusiv-Fertiger für A- und M-Series-Chips, errichtet derzeit mehrere Werke in Arizona, zumindest eins davon soll auch Highend-Chips liefern. Doch für Apple wird das trotz massiver staatlicher Subventionen nicht billig.

iPhone und Mac sollen in Zukunft zum Teil auch mit Chips aus Amerika laufen. Diese werden dann zwar nicht von US-Unternehmen gefertigt, aber zumindest auf amerikanischem Boden: TSMC errichtet derzeit drei Werke im Bundesstaat Arizona und hat dafür Milliarden an Steuergeldern erhalten. Dennoch, für Apple kommen diese Chips nicht billig.

US-Chips aus TSMC-Fabriken werden teurer

Schon zuvor war von Beobachtern vermutet worden, Apple werde bei den Chips, die an Standorten von TSMC in den USA gefertigt werden, wohl ein wenig drauf zahlen müssen, so kommt es jetzt auch. TSMC-CEO CC Wei wird nun von der Financial Times mit einer Aussage aus der Quartalskonferenz zitiert.

Danach werde TSMC höhere Preise für die Chips berechnen, die außerhalb von Taiwan gefertigt werden. Der Grund: Höhere Produktionskosten.

Gemeint sind damit indes in erster Linie höhere Personalkosten, denn dass die Mitarbeitern an den entstehenden Standorten nicht zu schlecht bezahlt werden, hatten amerikanische Gewerkschaften im Vorfeld bereits durchgesetzt.

Zudem muss Apple das Packaging, also den Prozess, in dem aus den verschiedenen Kernen der integrierte SoC entsteht, entweder erneut in Taiwan, oder von einem weiteren Unternehmen in den USA erledigen lassen, die neuen TSMC-Werke werden diesen Prozess nicht abbilden.

Vor diesem Hintergrund erscheint der effektive Nutzen der neuen Standorte in Arizona zumindest nicht mehr ganz so eindeutig erkennbar.

