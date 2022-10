Home Featured Neuer Mac Pro: Rechenmonster mit über 150 Grafikkernen Anfang 2023?

Neuer Mac Pro: Rechenmonster mit über 150 Grafikkernen Anfang 2023?

Apple wird in Bälde wohl neue Modelle des MacBook Pro vorstellen. Sie sollen mit M2 Pro- und M2 Max-Chips ausgeliefert werden. Wirklich eindrucksvoll soll allerdings ein neuer Mac Pro ausfallen, auf den die Profianwender noch warten.

Apple arbeitet dem Vernehmen nach schon lange an einer neuen Fassung des Mac Pro. Er ist noch immer nicht auf Apple Silicon umgestellt worden, aktuell ist die Version von 2019. Nun hat sich Mark Gurman zu einem möglichen Apple Silicon-Mac Pro geäußert.

Der soll mit einer Unmenge an Kernen kommen: Bei Apple intern getestet werde aktuell eine Konfiguration mit 24 CPU-Cores, von denen 16 auf Leistung und acht auf Effizienz getrimmt sind, daneben sollen 76 GPU-Kerne verbaut und 192 GB Arbeitsspeicher vorhanden sein.

Grundsätzlich sei der neue Mac Pro in Konfigurationen mit bis zu 48 CPU-Kernen und 152 GPU-Kernen geplant, bis zu 256 GB Arbeitsspeicher sollen verfügbar sein.

Vorgestellt werden könnte der neue Mac Pro Anfang 2023 und zwar mit macOS Ventura 13.3 als vorinstalliertem System, heute Abend wird macOS Ventura für alle Nutzer veröffentlicht.

Neue MacBooks sollen bald kommen

Die Preise dürften allerdings in schwindelnde Höhen emporklettern. In nächster Zeit ist unterdessen der Release des neuen MacBook Pro zu erwarten, so Gurman in der neuen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Das neue MacBook Pro soll mit 12 CPU-Kernen kommen, acht davon sind Leistungskerne. Die Anzahl der GPU-Kernen soll bei 38 liegen, der Arbeitsspeicher wird nach wie vor maximal 64 GB groß sein können.

Ebenfalls wird ein neuer Mac Mini erwartet, der mit dem M2 aus den aktuellen Versionen des MacBook Air und MacBook Pro 13 Zoll angetrieben werden soll. Die neuen Macs werde Apple wohl innerhalb der kommenden Wochen vorstellen, wiederholte Gurman eine bereits zuvor verschiedentlich vorgebrachte Prognose. Sie werden wohl wiederum im Rahmen von Pressemitteilungen auf den Markt gebracht..

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!