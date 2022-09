Home Featured MacBook Pro: Neue Modelle noch im Oktober erwartet

MacBook Pro: Neue Modelle noch im Oktober erwartet

Das MacBook Pro wird wohl noch in diesem Jahr ein Update erhalten. Die neuen Modelle des 14 Zoll- und 16 Zoll-Modells könnten etwa im Rahmen eines Oktober-Events vorgestellt werden. Wirklich viele Neuerungen werden wir aber wohl nicht sehen.

Apple wird wohl in Bälde auch neue Macs vorstellen. Gerechnet wird etwa mit einem Update für das MacBook Pro. Diese Annahme wird nun von einer neuen Information aus Taiwan gestützt. Das dort erscheinende Fachmagazin Digitimes berichtet zuletzt unter Berufung auf Quellen, die mit der Materie vertraut sind, Apple plane derzeit die Einführung neuer Modelle des MacBooks.

Auf Spezifika der erwarteten neuen Macs geht das Blatt nicht weiter ein, es deutet allerdings alles auf ein Update des MacBook Pro hin.

Einführung soll noch in diesem Jahr erfolgen

apple soll die neuen Modelle dem Vernehmen nach noch in diesem Jahr auf den Markt bringen. Es wird damit gerechnet, dass das Design des aktuellen MacBook Pro beibehalten wird, da dieses erst im vergangenen Jahr erneuert wurde. Auch sonst werden kaum neue Features erwartet, mit einer Ausnahme.

Kern des Updates wird wohl der neue Chip. Der M2 Pro dürfte einige Verbesserungen der Performance bieten, allerdings ist noch immer unklar, ob Apple hier auf einen 5nm-, 4nm- oder 3nm-Prozess setzen wird. Die ersten beiden Optionen sind in absteigender Reihenfolge am wahrscheinlichsten, was nur einen übersichtlichen Performancesprung bedeuten würde.

Ein Beinbruch wäre das allerdings nicht, der M1 Pro / Max ist noch immer eine Bank in der Notebook-landschaft und Apple ist nicht in allzu großem Zugzwang. Die neuen Modelle könnten im Rahmen eines Oktober-Events zusammen mit einem neuen iPad Pro vorgestellt werden. In dieser Meldung hatten wir über die jüngsten Hinweise zu diesem Produktstart berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!