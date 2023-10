Home Gerüchte Neuer iMac noch mit M2? Nutzer brauchen wohl noch mehr Geduld

Neuer iMac noch mit M2? Nutzer brauchen wohl noch mehr Geduld

Apples iMac wartet seit einigen Jahren immer recht lange auf Aktualisierungen, das aktuelle 24 Zoll-Modell ist noch mit dem M1-Chip im Verkauf. Viele Nutzer warten bereits länger auf ein Update, nun gibt es neue Gerüchte um einen neuen iMac.

Wann und mit welchen Neuerungen aktualisiert Apple den iMac? Ein japanisches Blog hat dazu nun neue Gerüchte in Umlauf gebracht. Danach soll der iMac 24 Zoll in einer neuen Auflage mit dem M2 und M2 Pro ausgestattet sein. Diese Behauptung widerspricht verschiedenen früheren Prognosen, so hatte unter anderem Mark Gurman zuvor erklärt, er gehe davon aus, dass der nächste iMac bereits den kommenden M3-Chip erhalten würde.

Marktstart eines neuen iMac noch nicht absehbar

Weiter soll der neue iMac mit Thunderbolt 4, WiFi6e und Bluetooth 5.3 ausgestattet sein, also nicht mit aktuellsten Spezifikationen kommen. Hinsichtlich des Zeitrahmens einer möglichen Einführung herrscht weiter Unklarheit, allerdings schließt sich das Zeitfenster für eine Vorstellung im Oktober rasch. Wahrscheinlicher ist, dass Apple den aktualisierten iMac im kommenden Jahr vorstellen wird.

In diesem Zusammenhang bleibt auch noch die Frage nach einem neuen, größeren iMac, nachdem das Modell mit Intel-Innenleben und 27 Zoll-Display bereits seit einiger Zeit abgekündigt ist. Allerdings gab und gibt es keinerlei handfeste Anzeichen dafür, dass Apple in absehbarer Zukunft einen größeren iMac vorstellen möchte.

‚Wer von euch wartet aktuell bereits auf einen neuen iMac?

