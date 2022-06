Home Gerüchte Neuer HomePod 2023: Klanglich wieder mehr am Original-HomePod?

Derzeit verkauft Apple nur einen HomePod, den akustisch eher flachbrüstigen HomePod Mini. Das soll sich aber bald ändern: 2023 erscheint ein HomePod, der klangtechnisch wieder näher am Original liegen soll, glaubt Mark Gurman.

Apple hat aktuell nur einen HomePod im Angebot. Der HomePod Mini ist allerdings kein Klangwunder, der originale HomePod wiederum wurde zwar für seinen Sound vielfach hoch gelobt, wird aber seit einem Jahr nicht mehr verkauft. Entstanden ist eine Lücke bei der Audioqualität, die ein neuer HomePod schließen könnte. Ein neues Modell mit dem internen Codenamen !B620″ sieht nun der Redakteur Mark Gurman von der Agentur Bloomberg für das kommende Jahr am Horizont.

Fans des gehobenen Klangs könnten sich freuen, denn der neue HomePod soll sich wiedergabetechnisch eher am Original-HomePod orientieren, so Gurman in der neuesten Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Neuer HomePod kommt mit neuem Apple Watch-Chip

Der neue HomePod soll zudem ein aktualisiertes Touch-Display auf der Oberseite besitzen, mit dem sehr begrenzte Multi-Touch-Eingaben möglich sind, wenn auch Gurman dies nicht weiter spezifiziert hat.

Angetrieben werden soll der HomePod 2023 vom S8-Chip, der auch in der kommenden Apple Watch S8 stecken soll.

Leistungstechnisch ist dieser Chip aber wohl keine Offenbarung: Er gleicht bei der Performance dem S6 aus der Apple Watch von 2020, so Gurman. Dieser wiederum wäre um rund 20% schneller als der S5, der im aktuellen HomePod Mini werkelt. Der Original-HomePod läuft mit dem A8-Chip.

Ob die Prognose von Gurman zutrifft, muss sich noch zeigen, allerdings enthielt iOS 16 in der Beta bereits Hinweise auf einen neuen HomePod, Apfelpage.de berichtete. Völlig unklar bleibt, was aus den mutmaßlichen Plänen Apples, einen HomePod mit Kamera zu entwickeln, geworden ist.

