iOS 16 gibt Hinweise auf neuen HomePod

Ein neuer HomePod ist vielleicht nicht mehr allzu weit entfernt: iOS 16 enthält Hinweise auf ein neues Modell. Es könnte Frühren Gerüchten nach noch in diesem Jahr erscheinen. Was würdet ihr euch von einem neuen HomePod wünschen?

Bringt Apple bald einen neuen HomePod? Zeit wäre es, derzeit ist nur der HomePod Mini im Verkauf und der stellt viele Nutzer nicht zufrieden. Nun gibt es einen weiteren Hinweis auf ein kommendes HomePod-Modell.

Er findet sich im Code der ersten Beta von iOS 16, die seit gestern Abend für die registrierten Entwickler verfügbar ist. Dort hat ihn 9to5Mac entdeckt. In iOS 16 wird ein Gerät mit dem internen Namen „AudioAccessory6“ referenziert.

Zur Einordnung: Der HomePod Mini lief unter „AudioAccessory5“, der originale HomePod hatte die Nummer eins.

Wann kommt der neue HomePod?

Dass ein neuer HomePod in Planung sein soll, wurde bereits vor kurzem prognostiziert, Apfelpage.de berichtete. Gegen Ende des Jahres oder spätestens Anfang 2023 sollte er auf den Markt kommen.

Allerdings war in diesem Zusammenhang auch davon gesprochen worden, dass in diesem Modell mit wenigen Innovationen zu rechnen sei, genau die braucht Apple für den HomePod aber eigentlich dringend. Was mit Plänen für einen HomePod mit Kamera und Bildschirm geworden ist, ist weiter völlig unklar.

Welche Eigenschaften sollte euer Traum-HomePod haben?

iOS 16 wird im Herbst für alle Nutzer erscheinen. Hier findet ihr die Highlights des neuen Systems kompakt zusammengefasst.

