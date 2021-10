Home Apfelplausch Neuer Apfelplausch: Buntes MacBook Air mit M2 | wie sieht das iPhone SE 3 aus?

Wir haben unsere neuen MacBooks noch nicht bekommen, daher konzentrieren wir uns in der heutigen Ausgabe auf die Dinge, über die wir sprechen können. Apples AirPods 3 sind ein Thema, außerdem gab es neue Gerüchte um kommende MacBook Air-Modelle und wir ärgern uns ein wenig über Apple Fitness+.

Aber zunächst kümmern wir uns ein wenig um das, was zuletzt zu kurz kam: die Hörer-Post. Wir haben wieder einige Zuschriften von euch herausgesucht, die wir vorlesen und über die wir sprechen.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Gelaber

Intro und Gelaber 00:05:30: Hörerpost: Apples Poliertuch | Braucht man das MacBook Pro?

Hörerpost: Apples Poliertuch | Braucht man das MacBook Pro? 00:25:00: Erste Reviews zu AirPods 3 und MacBook Pro 2021

00:49:00: Gerüchte zum iPhone SE 3

Gerüchte zum iPhone SE 3 00:58:00: Mac-Gerüchte: Unter anderem MacBook Air 2022 und M2

Mac-Gerüchte: Unter anderem MacBook Air 2022 und M2 01:14:00: AirPods Pro 2 Spekulationen

AirPods Pro 2 Spekulationen 01:19:00: Apple Fitness+ und Apple One Premium kommen zu uns

Im Anschluss sind noch einmal die neuen MacBook Pro-Modelle und ihre Eigenschaften Thema, aber nur kurz: Außerdem gehen wir auf erste Reviews zu den neuen AirPods 3 ein.

Was kann das neue MacBook Air?

Besonders lange laufen dürfte es wohl, wenn es den M2-Chip bekommt. Zuletzt gab es einige Spekulationen um das nächste Modell des MacBook Air und die finden wir mehr als aufregend. Wir ordnen ein und bekommen schon wieder glänzende Augen.

Was kann das iPhone SE 3?

Vermutlich kann es vor allem eines nicht: Anders aussehen. Wir sprechen über den Ausblick auf die kommenden Generationen des iPhone SE 3 anhand verschiedener Leaks und Gerüchte, die zusammengenommen ein relativ stimmiges Bild zeichnen.

Was können die AirPods Pro 2?

Die kommen vielleicht ohne große Neuerungen der Stöpsel, dafür mit einem überarbeiteten Case, wir sprechen über die möglichen Änderungen.

Was ärgert uns an Apple Fitness+?

Da haben wir beide eine ähnlich kritische Meinung, die sich allerdings nicht nur auf Apple Fitness+ bezieht, das in Kürze in Deutschland un 14 weiteren Märkten an den Start geht, ebenso wie Apple One Premium.

