Meta statt Facebook: Neuer Name für den Zuckerberg-Konzern

Facebook benennt sich um: Das Unternehmen heißt in Zukunft Meta – in Anspielung auf das Metaverse, die VR-Welt, die Facebook in den nächsten Jahren bauen möchte. Die neue Namensgebung betrifft dabei allerdings den Konzern Facebook, das soziale Netzwerk wird nicht umbenannt.

Der neue Name ist bekannt: Facebook werde sich umbenennen, das war schon vor einigen Tagen durchgesickert, Apfelpage.de berichtete, nun ist der neue Name offiziell. Der Konzern wird in Zukunft Meta heißen, das erklärte Mark Zuckerberg auf der Facebook Connect-AR-Konferenz. Mit diesem Namen spielt die Firma auf das sogenannte Metaverse an, ein VR-Raum, den Facebook in den nächsten Jahren errichten möchte.

Im Metaverse, so die Vision von Mark Zuckerberg, werden einmal viele Millionen Menschen gemeinsam arbeiten und spielen. Dabei ist das Metaverse ein in der Science-Fiction-Literatur durchaus nicht unbekanntes Bild.

Das Metaverse soll der Nachfolger des Internet sein

Man hat sich hohe Ziele gesteckt: Ab dem kommenden Quartal werde die Innovations- und Hardwareabteilung Facebook Reality Labs gesondert in den Bilanzen auftauchen, so Facebook anlässlich der letzten Quartalsbilanz. In den letzten Jahren machte man bereits erste Schritte mit eigener Hardware und brachte etwa die Portal genannten Smart Displays. Zuletzt wurde die Facebook-Brille vorgestellt, Apfelpage.de berichtete.

Im Metaverse sieht Mark Zuckerberg den Nachfolger des Internets, erkennt aber auch die Größe der Aufgabe an: In fünf bis zehn Jahren könnten Elemente des Metaverse es in den Mainstream geschafft haben, prognostiziert er ehrgeizig.

Einstweilen wird der neue Name aber wohl wenigen Nutzern im Alltag begegnen. Nur der Konzern wird in Meta umbenannt, das soziale Netzwerk Facebook behält seinen Namen nach wie vor, ähnlich wie die Online-Suche von Alphabet auch nach wie vor Google-Suche heißt..

