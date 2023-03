Home Daybreak Apple Neue MacBooks auf der WWDC | Gelbes iPhone 14 | Apple und Samsung: Schlechte Verhältnisse – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um neue MacBooks zur WWDC, der neuen iPhone Farbe und neuen Armbändern für die Apple Watch sowie das zunehmend schlechte Verhältnis zwischen Apple und Samsung. Das und mehr gleich hier.

Neue Macbooks zur WWDC erwartet

Es verdichten sich die Anzeichen, dass die heiß erwarteten, neuen MacBooks wohl auf der WWDC im Juni vorgestellt werden. Nicht nur soll hier das MacBook Air mit M3-Chip vorgestellt werden, sondern auch ein 15-Zoll MacBook Air wird erwartet. Ebenfalls möglich wäre hier eine Auffrischung des 13-Zoll MacBook Pro.

Gelbes iPhone 14 und neue Armbänder

Der Frühling ist bald da und wie immer in den letzten Jahren, feiert Apple dies mit einer neuen iPhone-Farbe und neuen Apple Watch-Armbändern in Frühlingsfarben. Das iPhone 14 kann ab Freitag, dem 10. März um 14:00 Uhr deutscher Zeit, in einem hellen Gelb vorbestellt werden.

Apples Beziehungen zu Samsung bröckeln

Die größte Zweckehe, seit der zwischen Apple und Microsoft Ende der 90er Jahre, bekommt erste Risse. Jahrelang liefert Samsung iPhone- Displays an Apple, seit dem iPhone X auch mit OLED-Technologie. Jedoch möchte man lieber so schnell wie möglich auf die favorisierten Mikro-LED umsteigen. Der Konzern aus Südkorea scheint dies nicht so hinzubekommen, wie man das in Cupertino gerne sehen würde. Es erinnert an Apple und Intel, die zuerst Partner waren, sich dann aber wegen der Entwicklungsdauer neuer Produkte in die Haare bekommen haben. Was Apple anschließend mit den Chips gemacht hat ist bekannt, so etwas könnte nun auch mit den Displays passieren.

Was sonst noch wichtig war

Das war für heute auch schon alles. Euch noch einen schönen und angenehmen Tag!

