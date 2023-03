Home Apple Sonos Era 300 und Sonos Ear 100 vorgestellt. Überraschungen gibt es nur beim Preis

Der Multiroom-Spezialist Sonos hat heute seine beiden neuen Lautsprecher offiziell vorgestellt. Dabei haben sich wieder einmal nahezu alle Leaks bewahrheitet, dennoch gibt zwei Überraschungen. Wir haben die Details.

Sonos Era 100 löst Sonos One ab

Wir fangen mit dem kleineren Lautsprecher an. Dieser hört auf den Namen Sonos Era 100 und stellt fortan den Einstieg in das Multiroom-System da. Er löst nämlich den Sonos One ab. Dafür hat Sonos primär im inneren Hand angelegt. Drei Class-D-Verstärker befeuern zwei Hochtöner und einen Mitteltöner.

Die beiden Hochtöner sind neu angeordnet worden, um standalone eine breitere Stereo-Bühne zu erzeugen. Selbstverständlich lassen sich zwei Lautsprecher als Stereo-Paar in der S2-App definieren. Er kann auch als Surround-Lautsprecher für die Beam 2nd. Gen oder die Sonos Arc genutzt werden. Oben gibt es eine neu konzipierte Touch-Oberfläche, außerdem ist ein mechanischer Mikrofonschalter verbaut. Bei den Schnittstellen kommt nun eine USB-C-Buchse, dazu später mehr, und Bluetooth zum Einsatz.

Era 300 mit Dolby Atmos

Der neue Era 300 ist als zusätzlicher Lautsprecher eingeplant und verfügt über das bereits geleakte angewinkelte Design. Sonos spricht davon, dass es einer Sanduhr nachempfunden wurde. Auch hier kommen Class-D-Verstärker zum Einsatz, die insgesamt vor Hochtöner und zwei Mitteltöner befeuern.

Die Anordnung sowie die Bauform sollen den Zuhörer bei der Wiedergabe komplett in Dolby Atmos einhüllen. Deshalb sollte der Era 300 auch möglichst frei stehend platziert werden.

Auch bei den Schnittstellen beschreitet Sonos neue Wege und gestaltet beide Lautsprecher deutlich flexibler, was das Zuspielen von Musik angeht. Anbei einmal eine Übersicht:

Kapazitive Touch-Steuerung

WiFi 6

Bluetooth 5.0

AirPlay 2

TruePlay

USB-C-Anschluss

Auch der Era 300 kann als Stero-Paar gekoppelt oder als rückwärtiger Surround-Lautsprecher für die Sonos Arc oder die Beam 2nd Generation genutzt werden. Was noch interessant ist, die integrierten Mikrofone können nun für Trueplay Tuning genutzt werden, eine automatische Einmessung. Kunden mit einem iOS-Device können die Einmessung via Trueplay weiterhin auf dem gewohnten Weg wahrnehmen. Entgegen früherer Gerüchte wird Spatial Audio von Apple Music vollwertig unterstützt.

Spezieller Line-In-Anschluss

Bisher verfügte nur der Play Five über einen analogen Eingang. Der Era 300 und Era 100 bekommen nun ebenfalls einen Eingang, jedoch digital. Es handelt sich um einen USB-C-Anschluss. Um externe Audioquellen anschließen zu können, wird Sonos einen speziellen Adapter anbieten. Der Anschluss an den beiden neuen Lautsprechern akzeptiert übrigens nur den Adapter von Sonos.

Nachhaltigkeit

Der Hersteller hat laut eigener Aussage bei der Entwicklung ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt. So wurde der Einsatz von Klebstoff bei den Gehäusen weitestgehend minimiert, um eine bessere Reparierfähigkeit zu gewährleisten. Das Gehäuse der Lautsprecher besteht aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff (PCR). Bei der Verpackung setzt man ebenfalls zu 100% auf recyceltes Papier.

Preise und Verfügbarkeit

Die beiden neuen Lautsprecher lassen sich ab sofort bei Sonos auf der Webseite vorbestellen. Dabei haben Kunden die gewohnte Auswahl zwischen Weiß und Schwarz. Ab dem 28. März gehen die beiden neuen Speaker in den Handel. Der Era 300 wird 499,00 Euro kosten, war zu erwarten war. Der Preis des Era 100 ist mit 279,00 Euro jedoch eine Ansage – vor allem, weil der Sonos One ersetzen soll.

