Home Sonstiges Jetzt gleich: FC Chelsea gegen Borussia Dortmund auf Prime Video live sehen

Jetzt gleich: FC Chelsea gegen Borussia Dortmund auf Prime Video live sehen

Es ist Dienstag und wer nach etwas Zerstreuung sucht und auf Sport steht, könnte bei Prime Video fündig werden. Heute ist nämlich der Auftakt der Rückrunde in der Achtelfinalrunde und mit der Dortmunder Borussia muss heute eine deutsche Mannschaft ran.

Gute Ausgangslage für den BVB

Das Hinspiel hat Borussia Dortmund zu Hause vor der Gelben Wand mit 1:0 gewonnen und sich einen leichten Vorteil erspielt. Außerdem hat man in der heimischen Bundesliga einen Lauf seit der Winterpause und zuletzt RB Leipzig knapp geschlagen. Chelsea hingegen sucht nach den Investitionen von rund 600 Mio. allein in der Winterpause noch nach seiner Form. Ein Ausscheiden gegen den BVB dürfte den Trainerstuhl der Blues, auf dem derzeit Graham Potter sitzt, gehörig ins Wackeln bringen. Hinter vorgehaltener Hand spricht man in der Premier League bereits davon, dass dies für Potter ein Must-Win ist.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt schon früher. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!