Wie beim Vorgänger: Auch iPhone 15 wohl ohne 120 Hz und Always-On-Display

Das Standard-iPhone 15 wird wohl ohne 120 Hz-Display kommen. Was bereits erwartet worden war, ist dennoch schade für alle jene Kunden, die sich für das Standardmodell interessieren. Die Gründe könnten in einer begrenzten Verfügbarkeit von Komponenten liegen.

Apple hat erstmals im iPhone 14 ein 120 Hz-fähiges Display verbaut. Hierzu bedienen sich die Hersteller von Highend-Smartphones in der Regel einem LTPO-Display, es ist auch die Voraussetzung dafür, dass eine Always-On-Funktion realisiert werden kann, denn es ist besonders energieeffizient. Das iPhone 14 in der Standard- und Plus-Version kommt dagegen ohne ProMotion, wie Apple die 120 Hz-Unterstützung nennt. Das bleibt wohl auch beim iPhone 15 so, schreibt ein als relativ gut orientierter Beobachter bekannter Autor auf dem südkoreanischen Blog Naver nun.

Fehlt es an Displaykomponenten?

Wie es in seinen Ausführungen heißt, sei diese Entscheidung aber nicht ausschließlich aus produktpolitischen Überlegungen getroffen worden. Tatsächlich fehle es Apple wohl im Sommer an LTPO-Kapazitäten in der Lieferkette. Daher wird das iPhone 15 auch auf ein Always-On-Display verzichten müssen.

Dazu passt, dass offenbar der große chinesische Displayfertiger BOE für das iPhone 15 ausfällt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dafür soll auch das neue Standard-iPhone 15 ein wenig schmalere Displayränder, die Dynamic Island und den neuen Display-Treiber erhalten, er sorgt für eine potenziell längere Akkulaufzeit, Apfelpage.de berichtete.

Das iPhone 15 wird im Herbst in wohl wieder vier Versionen erwartet. Neu sein dürfte auch ein USB-C-Port.

