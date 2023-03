Home Featured Mit M3: Drei neue MacBooks zur WWDC erwartet

Die diesjährige WWDC 2023 wird wohl neue MacBooks bringen, aber auch ein neuer Chip dürfte vorgestellt werden. Die Hinweise auf die Einführung des MacBook Air mit M3 verdichten sich und werden konkreter.

In den letzten Wochen vermehrten sich Spekulationen über die Einführung eines neuen MacBook Air. Diese wurden unter anderem von dem für gewöhnlich gut unterrichteten Mark Gurman von Bloomberg weiter angeheizt, doch verschiedene Quellen gehen nun von einer bevorstehenden Einführung einer neuen Mac-Generation aus. So hat die Seite 9to5Mac, die in den letzten Wochen immer wieder Bild-Leaks neuer iPhones veröffentlicht hatte, auch Informationen über neue MacBooks erhalten.

Zwei neue Modelle im Sommer wahrscheinlich

So werde Apple wohl das neue MacBook Air 15 Zoll und auch ein aktualisiertes MacBook Air 13 Zoll mit dem neuen M3 ausstatten, schreibt 9to5Mac unter Berufung auf Informationen, die der Seite exklusiv überlassen wurden. Diese neuen Modelle werden bei Apple unter den internen Codenamen J513 und J515 entwickelt.

Bei dem M3 soll es sich wiederum um einen Chip mit acht CPU-Kernen handeln, über die GPU-Fähigkeiten ist noch nichts bekannt. Unklar ist auch, ob es im Sommer bereits eine M3 Pro-Version geben wird. Dagegen scheint es möglich, dass Apple auch das aktuelle Einsteiger-MacBook Pro 13 Zoll auffrischen wird. Auch dieses Modell soll den neuen M3-Chip erhalten.

Zeitweise soll Apple auch erwogen haben, das „Pro“ aus dem Namen des günstigsten Pro-Modells zu streichen, man verzichtete aber auf diesen Schritt, womöglich, um die Verkäufe eines vermeintlichen Pro-Geräts nicht zu dämpfen. Als Vorstellungstermin wird verschiedentlich die WWDC 2023 genannt. Ein Start noch vorher, etwa im April, wird dagegen unwahrscheinlicher.

