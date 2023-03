Home Apple Erdrückend: Das iPhone dominiert die Smartphone-Verkäufe – noch

Apples iPhone schneidet bei den weltweiten Smartphone-Verkäufen überwältigend stark ab: Die Modelle von Apple führen in vielen wichtigen Märkten rund um den Globus die Verkaufscharts an, darüber hinaus ist das iPhone nach wie vor eines der morgenstärksten Produkte im Elektronik-Sektor.

Apples iPhone ist und bleibt eine Umsatzmaschine, wie es nur wenige vergleichbare im Endkundenbereich gibt, das zeigt einmal mehr die aktuelle Einschätzung der Marktforscher von Counterpoint Research. Danach landet das iPhone in seinen verschiedenen Ausprägungen in vielen Märkten auf acht der zehn Plätze der Top10 meist verkaufter Smartphones.

Das iPhone 13 etwa trug zu 28% zum Apple-Umsatz mit iPhones bei und wurde das meist verkaufte Modell 2022 in wichtigen Märken wie den USA, China, Deutschland Großbritannien oder Frankreich.

Nach seiner Einführung im Herbst 2021 blieb das iPhone 13 bis August 2022 das meist gefragte Modell, mehr noch: Nach Start des Nachfolgers iPhone 14 konnten die Verkäufe des iPhone 13 sogar noch einmal gesteigert werden, Grund dafür waren die Preissenkungen in vielen Märkten.

Apple sollte Entwicklungen im Blick behalten

Einen Aspekt kann man allerdings nicht übersehen, der die Situation im Vorjahr von der heutigen Marktlage unterscheidet: Das iPhone 13 war ein ausgesprochen erfolgreiches Smartphone. Es wurde doppelt so oft verkauft, wie das iPhone 13 Pro, das Apples zweitstärkstes Produkt war.

Im Herbst 2022 schwenkte das Kundeninteresse aber bereits massiv einerseits auf das günstigere Vorgängermodell des iPhone 14, aber auch auf das iPhone 14 Pro Max, das erstmals erfolgreicher als das kleinere Pro-Modell und auch die Standardversion war. Auch das iPhone 12 war Ende 2022 in vielen Märkten wie etwa Japan noch gefragt. Das iPhone 14 in seiner Standardversion, vor allem aber das iPhone 14 Plus, sind beim Kunden durchgefallen.

In den Top10 von Counterpoint finden sich neben dem iPhone nur zwei weitere Geräte, die stammen von Samsung. Die Analysten rechnen mit einer weiteren Konsolidierung bei der Vielzahl der Modelle, die schon in den letzten Jahren zu beobachten war.

