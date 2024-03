Home Gerüchte Neue iPads: Apple soll kommende Woche anpeilen

Noch immer warten Kunden auf neue iPads von Apple. Dieses Jahr werden eine ganze Reihe von Modellen aktualisiert und dem Vernehmen nach steht das iPad Pro als erstes für eine Auffrischung an. Neuen Gerüchten nach soll es kommende Woche so weit sein.

Der März brachte bereits zwei neue MacBook Air-Modelle von Apple, doch auf neue iPads warten Kunden bislang noch vergebens, jedoch angeblich nicht mehr lange. Der zuletzt häufiger in Erscheinung getretene Leaker Instant Digital schreibt zuletzt auf chinesischen sozialen Medien, Apple werde kommende Woche wohl neue iPads zeigen.

Kommen neue Modelle am nächsten Dienstag?

Am 26. März könnte Apple mit neuen Produkten an die Öffentlichkeit gehen, so der Leaker, der in der Vergangenheit bereits zu verschiedenen Gelegenheiten passende Prognosen von sich gegeben hatte. Dieses Datum fällt auf einen Dienstag.

Mit einem Event rechnet aber aktuell niemand, auch Instant Digital nicht. Stattdessen könnte an dem Tag eine oder mehrere Pressemitteilungen von Apple veröffentlicht und der Start von Vorbestellungen für Kunden bekannt gegeben werden.

Das iPad Pro 2024 wird wohl das erste iPad mit einem OLED-Display werden, auch soll der M3 in das Tablet kommen. Ob es weitere Neuerungen geben wird, etwa bei Kamera oder in Bezug auf Wireless Charging, ist nicht klar.

Auch das iPad Air soll aktualisiert werden. Erstmals steht eine große Variante im Raum, die wie von uns zuvor berichtet genau so groß ist, wie das 12,9 Zoll-iPad Pro. Wie es mit dem iPad mini und dem Einsteiger-iPad weitergehen soll, ist weiter unbekannt.

