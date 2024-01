Home iPad iPad Air 12,9 Zoll: Renderings von großer Version aufgetaucht

iPad Air 12,9 Zoll: Renderings von großer Version aufgetaucht

Das iPad Air wird es in Zukunft in einer größeren Version geben, deuteten Gerüchte wiederholt an. Neue Leaks zeigen nun, wie so etwas aussehen könnte. Dieses große iPad Air könnte alle Käufer ansprechen, denen Diagonale wichtig, das iPad Pro aber zu teuer ist.

Im letzten Jahr hat Apple bei den iPads eine Auszeit genommen, daher wird für 2024 mit einer Fülle neuer Modelle gerechnet. Das iPad Air wird wohl in nächster Zeit eine Neuauflage erhalten: Dem Vernehmen nach soll in Zukunft auch eine größere Version des Modells verfügbar sein.

Das iPad Air könnte es erstmals auch mit einem 12,9 Zoll messenden Display geben. Renderings, die ein solches Modell zeigen, wurden zuletzt von 91Mobiles veröffentlicht, die Seite hatte in der Vergangenheit schon zu verschiedenen Gelegenheiten zutreffende Ausblicke kommender Produkte geteilt.

Ein großes iPad Air für Fans großer Displays

Ein solches 12,9 Zoll-iPad Air könnte mit einer Front kommen, die sehr an das iPad Pro erinnert, jedoch mit dickeren Displayrändern. Die Rückfront könnte mit einer neu gestalteten _auffallen, die etwas an die des iPhone X erinnert.

Das große iPad Air würde wohl eine Käufergruppe adressieren, die zwar einen großen Bildschirm wünscht, den Preis des iPad Pro aber als zu hoch empfindet, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass das kommende iPad Pro noch einmal deutlich teurer werden soll, Apfelpage.de berichtete.

Ein neues iPad Air wird wohl auch den M2-Chip als Antrieb besitzen. Es könnte im ersten Quartal des Jahres vorgestellt werden.

