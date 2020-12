Home Daybreak Apple Neue HomePod Mini-Funktion im Anflug | iOS 14 trotz allem beliebt | iPhone 12 das neue iPhone 6 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Na, wollen wir heute alle miteinander ein paar Lieder singen? Okay okay, ich höre schon auf. Aber im Ernst, so richtig spannend wird das heute nicht. War nicht so viel los in Apple-Land, also mal sehen.

Der HomePod Mini kann demnächst endlich einmal zeigen, wozu er den U1-Chip braucht. Die nächste Version der HomePod-Software 14.4 wird nämlich eine Neuerung bringen, die das Handoff von Songs vom iPhone zum HomePod erleichtern soll, mehr lest ihr hier. Testen lässt sich das neue Feature allerdings so ohne weiteres nicht, das sei gleich schon einmal gesagt.

iOS 14 verbreitet sich schneller als iOS 13

iOS 14 wird von den Kunden schneller angenommen, als der Vorgänger im letzten Jahr. Den Stand, den iOS 14 heute hat, hatte iOS 13 erst im Februar erreicht, hier gibt’s die genauen Zahlen. Ein Grund für die rasche Verbreitung dürften allerdings die neuen, spannenden Features sein.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Das iPhone 12 ist offenbar das neue iPhone 6, im übertragenen Sinne. Von den Verkaufszahlen her kann das neue Top-Modell offenbar an das Modell von 2014 anknüpfen. Analysten erwarten astronomische Absatzzahlen für 2021, mehr dazu hier.

Auch gestern gab es wieder Betas.

Am gestrigen Abend hat Apple öffentliche Betas nachgeschoben. iOS 14.4 / iPadOS 14.4 Public Beta 1 und macOS Big Sur 11.2 Public Beta 1 wurden für freiwillige Tester bereitgestellt.

Wer mag, kann kostenlos ausprobieren, was die neuen Updates können.

Facebook deaktiviert einige Features in Europa.

Aufgrund von rechtlichen Querelen hat Facebook einige Funktionen für Nutzer aus der EU und Großbritannien deaktiviert. Dies betrifft Funktionen in Facebook Messenger und Instagram, mehr dazu hier.

Immer die Last mit den Zombies…

In unserer neuesten Ausgabe des AppSalat stellen wir mal wieder einen Apple Arcade-Titel vor und darin geht es – nun um Zombies halt. Mehr dazu hier.

Ich wünsche euch einen möglichst entspannten und Zombie-freien Freitag und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

