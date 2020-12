Home Betriebssystem macOS-Downloads in Zukunft nicht mehr auf Apple-Website?

Apple bietet in Zukunft womöglich keine eigenständigen Downloads einer Installationsdatei für macOS an. Das aktuelle macOS Big Sur findet sich nicht mehr als Download auf den Apple-Webseiten. Damit wären Nutzer auf die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen beschränkt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Updates oder Neuinstallationen von macOS durchzuführen. Die weitaus am häufigsten genutzte Variante ist, das Update über die Systemeinstellungen im Bereich Software-Update anzustoßen. Über das Wiederherstellungsmenü ist ebenfalls eine Neuinstallation möglich. Die verschiedenen macOS-Versionen ließen sich aber bis jetzt auch immer von der Apple-Website herunterladen und zwar sowohl die jeweiligen Updates, wie auch das vollständige Systempaket. Damit könnte aber nun Schluss sein.

Entfernt Apple Downloads von macOS auf Dauer?

Wie unlängst entdeckt wurde, bietet Apple für macOS Big Sur keinen Download der Updates oder Installationspakete mehr an. Weder für macOS 11.0.1, die initiale Version von macOS Big Sur, noch das zuletzt veröffentlichte Update auf macOS Big Sur 11.1, wurde ein solcher Download angeboten. Die Downloads für macOS Catalina und die Vorgängerversionen sind indes noch auf Apples Website zu finden. Diese können etwa dann praktisch sein, wenn mehrere Macs in Gebrauch sind, dann müssen die großen Downloadpakete nicht wiederholt geladen werden. Ob Apple die Downloads permanent hat verschwinden lassen, ist noch nicht klar. Einerseits würde es zu Apples Produktpolitik passen, die nicht durch ihre Offenheit und Vielfalt an Optionen für die Verbraucher gekennzeichnet ist, andererseits besteht zumindest noch die Hoffnung, dass es sich hierbei um ein vorübergehendes Phänomen handelt.

