Public Beta von iOS 14.4 / iPadOS 14.4 ist da: Wir sammeln eure Eindrücke

Die erste Public Beta von iOS 14.4 und iPadOS 14.4 ist gerade für freiwillige Tester veröffentlicht worden. Diese folgt damit einen Tag auf die Bereitstellung der jüngsten Betas für registrierte Entwickler. Beobachtet ihr interessante Neuerungen? Wir sammeln eure Eindrücke unter diesem Artikel.

Heute Abend hat Apple die erste Beta von iOS 14.4 und iPadOS 14.4 für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Diese neue Public Beta folgt einen Tag auf die Verteilung von Beta 1 des kommenden Updates auf iOS 14.4 und iPadOS 14.4. Die Teilnahme am Public Beta-Programm ist kostenlos möglich. Auf dieser Website von Apple erhaltet ihr die dafür nötigen Informationen und könnt euch registrieren.

Neue Funktionen für den HomePod Mini

In Kombination mit der Testversion der HomePod-Software in Version 14.4 können Nutzer von iOS 14.4 Beta 1 eine neue Funktion nutzen, über die wir in dieser Meldung berichtet hatten. Diese steht am HomePod Mini zur Verfügung, der über den neuen U1-Chip von Apple verfügt. Allerdings ist die Beta der HomePod-Software nicht für Entwickler oder freiwillige Tester verfügbar, sondern wird von Apple an ausgewählte Personen verteilt.

Weitere Details zu Neuerungen in iOS 14.4 und iPadOS 14.4 sind nicht bekannt. Welche Beobachtungen macht ihr in der neuen Beta, vor allem in Bezug auf die Bereiche 5G, Qi-Wireless Charging und Akkuleistung? Lasst uns eure Eindrücke wissen.

