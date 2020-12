Home Betriebssystem Public Beta von macOS 11.2 für freiwillige Tester ist da

Auch macOS Big Sur 11.2 hat heute Abend seine erste Public Beta erhalten. Gestern war bereits Beta 1 für die registrierten Entwickler verteilt worden. Die neue Testversion kann ab sofort geladen und installiert werden.

Heute Abend hat Apple neben iOS 14.4 und iPadOS 14.4 Public Beta 1 auch macOS Big Sur 11.2 in einer ersten öffentlichen Testversion zur Verfügung gestellt. Die Aktualisierung kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Updates geladen und installiert werden.

Gestern Abend hatte Apple bereits Beta 1 von macOS Big Sur 11.2 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Am Montag war das letzte Update für alle Nutzer auf Version 11.1 veröffentlicht worden, Apple hatte damit die Unterstützung der neuen AirPods Max und einige Fehlerbeseitigungen gebracht.

macOS Big Sur 11.2 bringt wohl in der Hauptsache weitere Optimierungen

Public Beta 1 von macOS 11.2 kann kostenlos nach vorheriger Registrierung für das Public Beta-Programm geladen und installiert werden. Die Möglichkeit zur Registrierung sowie weitere Informationen findet ihr auf der entsprechenden Website.

Es ist aktuell noch nichts über die Natur möglicher Neurungen in macOS Big Sur 11.2 bekannt, das kommende Update wird sich wohl vor allem auf die Beseitigung von Fehlern konzentrieren, die es nicht mehr in die letzte Aktualisierung geschafft haben.

Bemerkt ihr interessante Änderungen in der neuen Beta? Lasst es uns gern wissen.

