iPhone 12 knüpft an Rekordjahr 2015 an: Kommendes Jahr mehr Speicher?

Das iPhone 12 beschert Apple so kräftige iPhone-Verkäufe wie seit Jahren nicht mehr. Trotz Corona verkauften sich die aktuellen Modelle rekordverdächtig gut, heißt es aus Kreisen der Lieferkette. Im kommenden Jahr könnte Apple zudem mit mehr Speicher und LiDAr für alle Modelle punkten.

Apples iPhone 12 kann offenbar tatsächlich an den erfolgreichsten iPhone-Launch seit Jahren anknüpfen, so sehen es Analysten der Investmentbank Wedbush. In einer aktuellen Notiz spricht Chefanalyst der Bank Daniel Ives von einem extrem gelungenen Launch des iPhone 12. Die Lieferkette bereite sich darauf vor, im letzten Quartal rund 95 Millionen Einheiten des neuen Lineups zu fertigen.

Apple könnte im kommenden Jahr womöglich rund 240 Millionen Einheiten des iPhone 12-Lineups absetzen heißt es. Im extrem erfolgreichen Jahr 2015 stiegen die Absatzzahlen auf 231 Millionen verkauften Einheiten über das Jahr gesehen, ein seit damals nicht wieder eingestellter Wert.

Verdoppelt sich im kommenden Jahr der Speicher im iPhone?

Insgesamt könnte Apple im kommenden Jahr sogar bis zu 250 Millionen iPhones verkaufen, so Ives, der sich auch gleichzeitig über mögliche neue Features des iPhone 13 äußerte.

Hier sei eine Verdoppelung der Speicherkapazitäten möglich, sodass dann das erste iPhone mit 1 TB Speicher erhält.ich wäre. Auch sollen alle Modelle des iPhone 13 den LiDAR-Sensor erhalten. Dieser findet sich aktuell nur im teureren iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max. Aktuell seien rund 350 Millionen iPhones der knappen Milliarde weltweit in Benutzung befindlicher Geräte in einem günstigen Upgrade-Fenster.

vor diesem Hintergrund setzen die Analysten das Kursziel für die Apple-Aktie auf 160 Dollar fest.

