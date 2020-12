Home Apple AppSalat – Apple Arcade Special: Zombie Rollerz Pinball Heros

AppSalat – Apple Arcade Special: Zombie Rollerz Pinball Heros

Nachdem wir uns in der letzten Arcade-Ausgabe von unserer AppSalat-Serie The Pathless anschauten, soll es heute wieder ein wenig fröhlicher zugehen. Wir stellen euch heute nämlich das neue Zombie Rollerz: Pinball Heros vor. Besonders punktete bei uns dabei die Gestaltung der Levels.

In dem Spiel seid ihr der Riese Brennjamin, der sein Gedächtnis verlor und nicht so recht weiß, was er jetzt genau tun soll. Schnell wird klar, dass ihr euch auf die Reise durch einen Wald begeben müsst, der voller Hindernisse ist. Diese Hindernisse sind in erster Linie kleine Zombies, es können aber auch Mauern oder ähnliche Sachen sein. Letztere müsst ihr mithilfe von verschiedenen Items in eurer Tasche wegräumen. Es kann auch sein, dass ihr diese Items auf der Karte des Waldes finden müsst. Oft sind diese auch nicht gleich sichtbar, was bedeutet, dass ihr euch ein wenig auf der Karte bewegen müsst, um sie zu finden. Es soll ja auch nicht ganz so leicht sein.

Zombie Rollerz: Pinball Heros: Das ist das Ziel des Spiels

Doch was passiert, wenn man auf eines der Zombies stößt? Dann beginnt eines der Levels, wovon Zombie Rollerz: Pinball Heros jede Menge zu bieten hat. Ziel ist es, dass ihr alle Zombies, die auf dem Bildschirm erscheinen, eliminiert. Für diese Aufgabe habt ihr mehrere Kugel und zwei Flipper – man kennt das Ganze auch als Pinball. Schnell dürfte nun auch klar werden, warum uns die Levels so gut gefielen. Nicht nur verpasste man jeder Pinball-Arena eine tolle und detailreiche Grafik, sie sind auch sehr abwechslungsreich und haben mehrere „Bereiche“, wo die Monster auftauchen können. Zudem bekommt man eine ganze Reihe an Superkräften, mit denen man die kleinen feindlichen Wesen ganz einfach ausschalten kann.

Zombie Rollerz: Pinball Heros könnt ihr in Verbindung mit einem Arcade-Abo kostenlos herunterladen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!