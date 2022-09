Home Daybreak Apple Neue Betas | iPhone 14 Pro-Reviews | iPhone 14 mit Update – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! iOS und watchOS sind gerade mal ein paar Tage draußen und schon stehen die neuen Betas an. Außerdem sind erste Reviews zum iPhone 14 Pro da und das iPhone 14 erhält direkt ein Update, sobald es ausgepackt wird. Das und noch mehr gleich hier.

Beta: iOS 16.1, iPadOS 16.1, watchOS 9.1, tvOS 16.1

Nach nur 2 Tagen hat Apple nun direkt schon die Nachfolger-Versionen der Apple Software bereitgestellt. Unter den jeweiligen Links gelangt ihr direkt zu eurem Favoriten:

Erste Reviews zum iPhone 14 Pro

Für normalsterbliche werden die neuen Geräte eigentlich erst ab dem 16.09. ausgeliefert. Doch der ein oder andere Content-Creator hat wie jedes Jahr sein Gerät schon ein bisschen früher erhalten. Was das neue iPhone 14 Pro so für einen Eindruck hinterlässt, könnt ihr euch hier anschauen:

iPhone 14 bekommt direkt Update

Wenn ihr euer iPhone 14 am Freitag bekommt, dann macht direkt ein Update auf die neuste Version. Nicht iOS 16, damit werden die Geräte bereits ausgeliefert. Es soll bei einigen Geräten einen Software-Fehler geben, bei dem Bilder nicht richtig angezeigt werden können. Manche iPhones werden schon mit diesem Update ausgeliefert, also besser mal gleich am Freitag überprüfen.

Was sonst noch wichtig war

Das war es mal wieder für heute. Ich wünsche euch einen ruhigen Donnerstag und bis nächste Woche!

