Nomad präsentiert seine neuen Hüllen für die iPhone-14-Serie

Schon übermorgen dürften die ersten Vorbesteller ihr brandneues iPhone in den Händen halten: Ab 09:00 dürfte UPS an einigen Haustüren klingen. Dann sieht man, was man sich für mindestens 999 Euro gegönnt hat. Wer das teure deshalb iPhone in eine Schutzhülle stecken mag, der bekommt heute mit NOMAD weitere Auswahl.

Die neuen Hüllen von NOMAD

Hier soll es nicht um das Für oder Wider gehen, wir wollen schlicht über eine neue Option informieren. NOMAD ist ein Hersteller, der sich auf hochwertige Hüllen spezialisiert hat. NOMAD bietet mit dem Modern Case und dem Sport Case zwei Linien an, hier gibt es einen Überblick:

Moderne und robuste MagSafe-Schutzhüllen für das iPhone 14

Erhöhter Rahmen zum Schutz des Bildschirms

Schwarzer Kameraring zum Schutz der Kamera

Weiche Mikrofaserauskleidung verhindert Kratzer am Gerät.

Vernickelte Neodym-Magnete mit 800-1100 gf Magnetkraft (entspricht etwa 8-11 Newton) ermöglichen MagSafe-Kompatibilität.

Mit Ausrichtungsmagnet für ausrichtungsspezifisches Zubehör

Kompatibel mit Qi-Ladegeräten

Modern Case: Aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder Neues Nomad-Leder wurde in einem umweltschonenden Prozess hergestellt und entwickelt mit der Zeit eine einzigartige Patina Kombination aus innerem und äußerem Bumper sorgt für Schutz bei Stürzen aus bis zu 3 Metern Höhe Bietet eine doppelte Befestigungsmöglichkeit für ein Schlüsselband (Schlüsselband nicht enthalten)

Aus Polycarbonat und hochwertigem Echtleder

Sport Case: Moderne, robuste MagSafe-Schutzhülle für das iPhone 14 Aus Polycarbonat und mit glänzender PET-Beschichtung Die stabile Konstruktion mit stoßabsorbierendem TPE-Bumper schützt das iPhone bei Stürzen aus bis zu 1,8 Metern Höhe. Mit verstärkten, farbigen Knöpfen aus Metall Ab sofort für alle iPhone-14-Modelle in den Farben Blau, Grau und Schwarz erhältlich

Moderne, robuste MagSafe-Schutzhülle für das iPhone 14

Wichtig zu wissen, beide Hüllen sind mit MagSafe kompatibel, wobei NOMAD etwas stärkere Magneten als das Original von Apple einsetzt.

Modern Case

Wir wollen kurz auf das Modern Case eingehen, da sich hier einige Dinge ändern. NOMAD verwendet ab sofort ein Leder aus eigener Herstellung und nicht mehr das Leder von Horween. Das sorgt durch den wassersparenden Herstellungsprozess und dem geringeren Transport- und Logistikaufwand für einen verringerten ökologischen Fußabdruck. Die einzigartige Patina soll es dennoch geben. Netter Nebeneffekt, der Preis ist etwas gesunken

Preise und Verfügbarkeit

Beide Hüllen lassen sich ab sofort bei Amazon bestellen. Das Modern Case mit dem hauseigenen Leder kostet nun 49,95 Euro statt der bisherigen 69,95 Euro. Das Sport Case gibt es bereits ab 39,95 Euro.

