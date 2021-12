Home iCloud / Services Neue AGB: Apple Music und Co. dürfen teurer werden

Einige haben es heute vielleicht schon gesehen: Apple lässt sich wieder einmal eine Änderung seiner AGB für den App Store genehmigen. Diese erlauben es Apple in Zukunft auch, angekündigte Preiserhöhungen für Abos einzuführen, die durch gestiegene Lizenzkosten anfallen.

Apple-Nutzer werden heute eventuell schon eine Abfrage im App Store bemerkt haben. Diese erscheint derzeit, wenn Apps neu gekauft oder geladen beziehungsweise Updates installiert werden sollen. Nur nach der Zustimmung zu den geänderten AGB sind diese Aktionen möglich.

Dabei ist Apple umkomfortabler als andere Dienste, wenn die ihre AGB ändern. Denn häufig fassen sie die entscheidenden Änderungen zusammen oder markieren sie, nicht so Apple.

Vorbereitung auf höhere Preise

Hier wird nur der gesamte Text präsentiert, den sich kein Durchschnittsnutzer komplett anschauen wird, dabei wird eine nicht uninteressante Neuerung eingeführt. Apple behält sich in den neuen AGB vor, die eigenen kostenpflichtigen Angebote teurer zu machen. Konkret darf der Preis proportional steigen, proportional zu gestiegenen eigenen Kosten, etwa für Lizenzen an den bereitgestellten Inhalten.

Immerhin, Apple will die Nutzer über Preiserhöhungen informieren. Konkret schreibt man hierzu:

Wir werden Sie informieren, wenn sich der Preis eines kostenpflichtigen Abonnements erhöht und holen, soweit erforderlich, Ihre Zustimmung zur Fortführung ein. Sollten die Kosten für die Lizenzierung von Inhalten im Zusammenhang einem kostenpflichtigen Abonnement, das von Apple als Provider der Inhalte angeboten wird (ein „kostenpflichtiges Abonnement von Apple“) steigen, können wir den Abonnementpreis proportional erhöhen, wobei wir jede ausgleichende Senkung der anderen Kostenelemente bei der Bereitstellung dieses kostenpflichtigen Abonnements von Apple berücksichtigen;

Interessant dabei ist, dass derzeit offenbar nur Nutzer in Deutschland den neuen Bedingungen zustimmen müssen.

Der Hintergrund ist nicht ganz klar, denkbar sind Deutschland-spezifische Eigenheiten verschiedener Lizenzverträge oder für die nähere Zukunft erwartete Änderungen zum Nachteil Apples. In der Vergangenheit hatte Apple unter anderem Hörbücher großmaßstäblich aus dem Katalog von Apple Music geworfen, auch gegen den Willen der Verlage.

