Apple Music bis zu fünf Monate kostenlos über Shazam

Apple Music gibt es gerade wieder einmal kostenlos. Bis zu fünf Monate können Neukunden den Dienst von Apple aktuell gratis nutzen, das Angebot wird über Shazam ausgerollt, das seit 2018 ebenfalls zu Apple gehört. Schon verschiedentlich wurde über Shazam eine Apple Music-Promo angeboten.

Aktuell läuft wieder eine Gratisaktien für Apple Music. Der Streamingdienst von Apple kostet regulär zehn Euro im Monat. Seit kurzem ist auch Apple Music Voice verfügbar, hier zahlt der Nutzer nur die Hälfte, muss allerdings seine Zeit mit dem Aufruf von Songs und Playlists per Siri zubringen.

Für eine Weile kostenlos erhalten Neukunden Apple Music gerade über Shazam: Die Musikerkennungsanwendung wurde 2018 von Apple gekauft und schon mehrfach dazu genutzt, Promos für Apple Music zu vertreiben. Um die fünf Monate Apple Music gratis nutzen zu können, müssen Nutzer diesem Link folgen und sich mit ihrer Apple-ID anmelden.

Auch Bestandskunden können unter Umständen profitieren

Alternativ können Nutzer auch über die Shazam-App auf das Angebot zugreifen. Auch Bestandskunden können im Rahmen dieser Aktionen teilweise profitieren. Sie erhalten möglicherweise bis zu zwei Monate kostenlos Apple Music, allerdings funktioniert das nicht immer. Wir konnten dieses Angebot als Bestandskunde etwa nicht Einösen.

Apple Music ist bereits seit Jahren in Shazam integriert. Über die App erkannte Songs können auch direkt über Apple Music abgespielt werden, auch können die Tracks in einer entsprechenden Shazam-Playlist in Apple Music abgelegt werden.

