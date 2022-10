Home Apps Netflix gestört: Zahlreiche Nutzer können nicht streamen

Netflix leidet am Donnerstag Abend offenbar unter einigen Problemen. Zahlreiche Nutzer meldeten Störungen beim Streaming, aber auch bei der Verbindung oder dem Login. Seid ihr auch betroffen?

Netflix hat zur Stunde offenbar mit einigen Aussetzern zu kämpfen. In der letzten halben Stunde häufen sich Berichte von Nutzern in den sozialen Medien, die ein Problem oder einen Ausfall bei Netflix beschreiben.

Auch diverse Störungssammler zeigen ein erhöhtes Aufkommen an Problemen mit Netflix. Die meisten Nutzer, knapp die Hälfte der Betroffenen, haben Probleme mit dem Streaming.

Probleme dauern zumeist nicht sehr lange an

Der Hintergrund dieser Probleme ist nicht klar. Einige Nutzer haben auch Probleme mit dem Login oder der Serververbindung. Welche Plattformen vorwiegend betroffen sind, ist nicht ganz klar.

Das Streaming am iPhone funktioniert bei uns derzeit problemlos.

Ausfälle dieser Art können schon einige Stunden anhalten, bei Netflix funktionierte allerdings in den letzten Jahren in der Regel alles nach vergleichsweise kurzer Zeit wieder. Häufig werden solche Aussetzer durch eine fehlerhafte Konfiguration der in Anspruch genommenen Cloud-Anbieter ausgelöst.

Habt ihr heute Abend Probleme mit Netflix und falls ja, auf welchem Gerät? Teilt gern eure Beobachtungen.

