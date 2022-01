Home Sonstiges Netflix erhöht zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren den Preis

Netflix erhöht zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren den Preis

In Zeiten der Pandemie und den Regelungen bezüglich 2G, 3G etc. haben vor allem Streamingdienste enorm von dieser Lage profitiert. Ohne Corona wäre es beispielsweise fraglich, ob Disney+ dieses Wachstum hätte hinlegen können. Doch mit Netflix partizipiert auch der Branchenprimus enorm und das Wachstum möchte man sich nun bezahlen lassen. Innerhalb von drei Jahren erfolgt in den USA die dritte Preiserhöhung.

Kostet nun bis zu 20 US-Dollar monatlich

Die Preiserhöhung wurde zunächst vom US-Sender CNBC vermeldet und gilt zunächst einmal nur für die USA. Doch dies dürfte der Erfahrung nach eine direkte Auswirkung auf uns haben, dazu später mehr. Netflix bietet insgesamt drei verschiedene Preisstufen an, wobei der Einstieg nun bei 9,99 Dollar im Monat anstatt 8,99 Dollar liegt. Dafür gibt es gerade mal SD-Qualität (wohlgemerkt, wir reden hier von maximal 720p), die sich auf einem Gerät streamen lässt. Wer HD möchte, muss das Standardpaket für nun 15,49 Dollar nehmen, der vorherige Preis lag hier noch bei 13,99$. Neben der HD-Qualität lässt sich Netflix nun auf zwei Endgeräten gleichzeitig streamen.

Alles schön und gut, doch richtig Spaß macht nur das Premium-Abo. Hier gibt es dann endlich 4k mit HDR und Dolby Vision und auch beim Ton legt man Hand an, es gibt bei ausgewählten Inhalten eine Dolby Atmos-Tonspur. Hierfür werden aber nun satte 19,99 Dollar fällig, der Preis steigt also von 17,99 Dollar um zwei US-Dollar an. Damit ist man in den USA nun viermal so teuer wie Apple TV+. Nun kann man bei den Marktanteilen sagen, das ist kein fairer Vergleichsparameter. Doch selbst Prime Video und Disney+ liegen mit 7,99 Dollar respektive 8,99$ deutlich darunter.

Dritte Preiserhöhung innerhalb von drei Jahren

20 US-Dollar für ein Streaming-Abo ist mit Blick auf den Wettbewerb schon ein stolzer Preis, keine Frage. Erschwerend kommt hinzu, dass es innerhalb von nicht einmal 12 Monaten die zweite Preiserhöhung ist. Innerhalb von drei Jahren erhöhte der Konzern mit dieser Preiserhöhung den monatlichen Preis bereits zum dritten Mal. Nun könnte man geneigt sein und dies auf den US-Markt begrenzen. Doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die letzten beiden Preiserhöhungen wurden von Netflix kurze Zeit später nämlich 1:1 auch in Deutschland eingeführt.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!