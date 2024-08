Home Apps Nächstes Update: Sonos bastelt weiter an der neuen App und behebt Fehler

Es war im Mai, als Sonos eine runderneuerte Version seiner App bereitstellte. Seitdem reißen die Probleme und die negative Berichterstattung nicht an und der Hersteller liefert mittlerweile fast im Wochentakt neue Updates aus.

Version 80.07.03 ist verfügbar

Auch bei diesem Update arbeitet Sonos unter der Haube, um die Leistung der App zu optimieren und Fehler zu beseitigen. Zunächst gibt es Barrierefreiheitsverbesserungen in den Einstellungen. Außerdem behebt Sonos Fehler bei der Einrichtung. So gibt es einen Fix für Einrichtungs-Popups, die bei bereits eingerichteten Playern erscheinen, einen Fix für die falsche Aufforderung, während der Einrichtung Ethernet zu verbinden und einen Fix für Lautsprecher, die nach der Einrichtung nicht in der App erscheinen. Zudem wurde der Nachtmodus-Schalters in den Raumeinstellungen für Soundbars hinzugefügt.

Auch über kommende Verbesserungen sprechen die Entwickler bereits. So arbeitet man weiter an einer Verbesserung der Lautstärkereaktion. Die Benutzeroberfläche soll anhand von Kundenrückmeldungen weiter optimiert und die allgemeine Systemstabilität verbessert werden. Anfang September wird die Zuverlässigkeit der Alarm-Konsistenz verbessert, Mitte September wird die Bearbeitung der Warteschlange verbessert. Dazu will Sonos True Play ab Mitte September mit dem Release von iOS 18 unterstützen.

Lässt sich ab sofort laden

Das Update steht ab sofort im App Store für iPhone und iPad bereit. Im Play Store für ein Android-Smartphone trägt das Update die Version 80.07.05 und lässt sich ebenfalls laden.

