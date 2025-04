Home Betriebssystem iOS 18.5 Beta 4 und weitere Testversionen für Entwickler sind da

Apple hat gerade eben iOS 18,5 und iPadOS 18.5 Beta 4 für die Entwickler verteilt. Die neue Testversion wird in wenigen Wochen für alle Nutzer als finales Update erwartet. Sie kann von Entwicklern nach der Registrierung in Apples Entwicklerprogramm geladen werden.

Apple hat heute iOS 18.5 und iPadOS 18.5 Beta 4 für die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Testversion kommt zwei eine Woche der Verteilung der vorangegangenen Beta.

iOS 18.5 und iPadOS 18.5 bringen nur wenige Neuerungen, so etwa in der Mail-App die Möglichkeit, leichter zum alten Design zurückzukehren. Mit iOS 18.4 und iPadOS 18.4 war eine neue Ansicht eingeführt worden, in der Apple Intelligence die Mails in verschiedene Kategorien einsortiert. Viele Nutzer empfinden die Funktion aber als verwirrend und wenig zuverlässig.

Auch weitere Betas sind da

Daneben hat Apple heute Abend auch macOS 15.5 Beta 4 verteilt. Ebenso sind watchOS 11.5 und tvOS 18.5 in der neuen Beta nun verfügbar, auch eine aktualisierte Testversion von visionOS wurde für die Entwickler bereitgestellt.

Die finalen Versionen der kommenden Updates werden in wenigen Wochen erwartet.

