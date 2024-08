Home Betriebssystem Nächste Public Beta für sämtliche Betriebssysteme ist da

Nächste Public Beta für sämtliche Betriebssysteme ist da

Nach längerem Warten verteilte Apple gestern Abend weitere Beta-Runden. Nachdem gestern die siebte Entwickler-Beta für iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und visionOS 2 dran waren, folgten in der Nacht die öffentlichen Pendants.

Apple veröffentlicht die fünfte Public-Beta für iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 und visionOS 2 sowie die zweite öffentliche für iOS 18.1, iPadOS 18.2 und macOS 15.1. watchOS 11 tanzt aus der Reihe und wurde bereits vor einer Woche aktualisiert. Warum es aktuell zwei Beta-Zyklen gibt, fragt ihr euch?

Apple Intelligence schafft es in die EU

Die größte Neuerung dieses Jahr dürfte Apple Intelligence sein. Da es Apples KI-Versuch nicht rechtzeitig in die iOS 18 und Co-Beta geschafft hat, zog Apple das erste Punkt-Update für iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 vor. In iOS 18.1, iPadOS 18.2 und macOS 15.1 werden neue Apple Intelligence-Features präsentiert, deshalb gibt es das Update nur für Geräte, welche die KI beherbergen werden – nämlich auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac.

Eine Neuerung ist uns am Dienstag bereits aufgefallen. Wer in der EU lebt und sein Smartphone auf Englisch eingestellt hat, kann sich über eines der folgenden Länder lokalisieren und Apple Intelligence in der EU nutzen. Neben den USA ist Apple Intelligence nun auch offiziell in Kanada, Irland, Neuseeland, Südafrika, Indien, Singapur, dem Vereinigte Königreich sowie Australien angekommen.

Aus unterschiedlichen Quellen und auch Kommentaren von euch geht allerdings hervor, dass nicht alle die Möglichkeit haben. Nach welchem Muster Apple hier vorgeht, ist unklar. Anscheinend benötigen Nutzer eine US-amerikanische Apple ID, um sich auf die Warteliste für Apple Intelligence setzen zu lassen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.