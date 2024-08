Home Betriebssystem Apple Intelligence mit iOS 18.1-Beta in der EU nutzbar

Apple Intelligence mit iOS 18.1-Beta in der EU nutzbar

Gestern Abend hat Apple iOS 18 und iOS 18.1 in einer Betaversion für Entwickler freigegeben. Während unter iOS 18 einige spannende Neuerungen debütieren, wird Apple Intelligence mit iOS 18.1 ein eigenes Punkt-Update gewidmet. Seit gestern ist Apples KI-Versuch auch in der EU nutzbar.

Mit einer kleinen Einschränkung lässt sich Apple Intelligence nun auch in der EU nutzen. Wer sein iPhone auf englisch nutzt und in der EU lebt, kann mit iOS 18.1 Apple Intelligence nutzen. Aktuell ist die Version nur als Beta für Entwickler verfügbar. Eine Public Beta dürfte bald folgen, die finale Version wird für den Herbst erwartet.

Apple Intelligence nach wie vor nur auf Englisch

In seiner bisherigen Form waren Apples KI-Bemühungen nur in den USA verfügbar. Das liegt daran, dass bisher ausschließlich American English unterstützt wurde. Mit iOS 18.1 erweitert Apple auf weitere englisch-sprachige Bereiche. Kanada, Irland, Neuseeland, Südafrika, Indien, Singapur, das Vereinigte Königreich sowie Australien profitieren davon.

Auch wenn keines der betroffenen Länder Teil der EU ist, lässt sich Apple Intelligence bei englischer Nutzung des iPhones hier nutzen. Das ist insofern eine Meldung wert, da Apple und die EU aufgrund regulatorischer Differenzen im Clinch sind und Apple Intelligence in naher Zukunft nicht in die EU kommen sollte. Ob der Streit bis zum finalen Release von iOS 18.1 beigelegt ist, bleibt offen. In seinem bisherigem Umfang scheint Apple Intelligence aber EU-konform zu sein.

Zur Erinnerung: Apple Intelligence setzt ein iPhone 15 Pro oder 15 Pro Max voraus.

