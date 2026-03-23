Nächste Hardware-Initiative? Apple TV und HomePods im Abverkauf

In Apples Produkt-Offensive aus dem März haben die Home-Geräte keine Rolle gespielt. Obwohl wir schon lange auf ein neues Apple TV, Nachfolger für die HomePods und sogar eine HomePad warten, scheinen die Software-Probleme einen Start weiter hinauszuzögern. Nun gibt es neue Hinweise auf eine baldige Veröffentlichung.

Wie Mark Gurman von Bloomberg berichtet, sind die Lagebestände von HomePod, Apple TV und HomePod mini bei Apple aktuell sehr gering. Das könnte auf eine Art Abverkauf vor dem Start neuer Hardware hindeuten, widerspricht allerdings früheren Berichten.

Siri verzögert Marktstart

Ursprünglich sind Beobachter von einer Home-Offensive Ende 2025 ausgegangen, unter der auch Apple TV und HomePods ein Update hätten bekommen sollen. Der Start wurde kurzer Hand auf 2026 verschoben, weil die smartere Siri sowie weitere Apple Intelligence-Funktionen auf sich warten lassen.

Es ist durchaus möglich, dass Apple auf reihenweise neuer Hardware für Apple TV und HomePods sitzt, das Software-Team aber die smarten Funktionen nicht fertig bekommt. Neue Features in diese Richtung erwarten wir frühestens mit iOS 26.5, eher aber mit iOS 27 im Herbst. Ob Apple die neue Hardware vorher vermarktet, ist unwahrscheinlich.