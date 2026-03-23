Soll noch 2026 kommen: iPad 12 mit A18 und Apple Intelligence

Apple hat den März genutzt, um jede Menge neue Hardware und Zubehör vorzustellen. Neben dem neuen iPhone 17e, aktualisierten MacBook-Prozessoren und dem ersten MacBook Neo gab es auch ein iPad Air mit M4-Update. Das Basis-iPad ist dagegen leer ausgegangen.

Aus der Reihe der erwarteten Hardware ist das iPad 12 das einzige Gerät, das Apple nicht gebracht hat. Beobachter erwarteten eine Auffrischung, die neben dem A18-Prozessor auch die Unterstützung von Apple Intelligence bringen sollte.

Neues iPad 12 kommt noch 2026

Nun gibt es neue Berichte über das Einsteiger-iPad. Mark Gurman von Bloomberg schreibt über die 12. Generation, sie sei „startklar“ und „komme noch dieses Jahr“. Das Gerät soll über den stärkeren A18-Chip und 8 GB RAM verfügen.

Das aktuelle iPad der elften Generation ist mit 379 Euro das günstigste im Lineup. Es ist aktuell das einzige Gerät aus den Kategorien iPhone, iPad und Mac, dass bei Apple neu erworben werden kann und kein Apple Intelligence beherrscht.

Wartet ihr auf das neue Einsteiger-iPad der 12. Generation? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.