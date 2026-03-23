Hue-App ist in Version 5.63 erschienen und schärft beim AI-Assistenten nach

Seit nunmehr über einem Jahr veröffentlicht Signify für die Hue-App regelmäßige Updates und kann so auch wesentlich schneller auf Nutzerfeedback reagieren. Ein solches ist auch für das Update auf Version 5.63 verantwortlich und wir geben die Details dazu.

Hue-App in Version 5.63 ist da

Mit dem Update auf Version 5.63 hat Philips Hue eine kleine, aber im Alltag durchaus spürbare Neuerung eingeführt: In den App-Einstellungen lässt sich nun das schwebende Icon auf der Startseite deaktivieren. Der entsprechende Schalter findet sich unter „App-Einstellungen“ und trägt je nach Nutzung einen unterschiedlichen Namen – entweder „Floating AI Assistent“, wenn der Assistent aktiv ist, oder „Floating Action Button“, wenn lediglich die Suchfunktion verwendet wird. In beiden Fällen sorgt das Abschalten dafür, dass das Icon verschwindet und die Oberfläche deutlich aufgeräumter wirkt.

Darüber hinaus bietet das Menü weitere Anpassungsmöglichkeiten: So lassen sich auch der Master-Switch für das gleichzeitige Ein- und Ausschalten aller Lampen sowie der Hue-Shop-Shortcut ausblenden. Letzterer dürfte für viele Nutzer ohnehin verzichtbar sein und trägt deaktiviert zusätzlich zu einer übersichtlicheren Startseite bei. Warum Philips Hue das in den Release-Notes nicht erwähnt, ist uns nicht bekannt – denn die Änderungen sind in unseren Augen sehr willkommen.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS App Store geladen werden.

-> Hue-App im App Store