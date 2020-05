Mini-LED-Display: Apple investiert Millionenbetrag in Fertigung in Taiwan

Apple treibt die Einführung von Mini-LED-Displays in den eigenen Produkten mit einem neuen Engagement weiter voran. An einem Standort in Taiwan wird nun im Auftrag von Apple an der Entwicklung der Panels zur Marktreife gearbeitet. Perspektivisch sollen iPhone, iPad, wie auch Mac mit den neuen Bildschirmen ausgestattet werden.

Apple fördert die Entwicklung der Mini-LED-Technik zur Marktreife mit einem neuen Investment. In Taiwan im Hsinchu Science Park wird nun an der Fortentwicklung der Mini-LED-Panels im Auftrag von Apple gearbeitet, wie aus asiatischen Medienberichten hervorgeht. Mit einer Kapitalspritze möchte das Unternehmen die Arbeiten an den neuen Bildschirmen schneller vorantreiben, das Volumen der Investition liegt bei 334 Millionen Dollar. In den Fabriken sollen die Panels für spätere Geräte dann auch in Masse produziert werden.

Am selben Standort arbeiten bereits seit 2014 Arbeitsgruppen an der Mini-LED-Technologie.

iPad und Mac mit Mini-LED-Display ab 2021 sollen geplant sein

Die Arbeiten werden von den beiden taiwanischen Zulieferern Epistar und AU Optronics durchgeführt. Die Mini-LED-Displays bieten die selben positiven Eigenschaften wie hohe Helligkeit und Kontraste bei geringerem Energieverbrauch wie OLEDs, übertreffen diese bei deren Verwirklichung jedoch noch ein wenig. Schon länger wird über Mini-LED-Displays am iPhone und in anderen Geräten von Apple spekuliert, Apfelpage.de berichtete. So sollen etwa das iPhone, das iPad Pro, der iMac und das MacBook Mini-LED-Displays erhalten. Von sechs Geräten mit den neuen Bildschirmen bis Ende 2021 sprach etwa der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo in einer im März veröffentlichten Notiz von TF International Securities.

Möglicherweise wird im kommenden Jahr auch noch ein 14 Zoll-MacBook Pro mit Mini-LED-Display erscheinen. In einer früheren Meldung berichteten wir über neue Spekulationen in dieser Richtung, nachdem das jüngste Update kein größeres Display mit sich brachte. Verschiedene Beobachter gehen davon aus, dass zahlreiche neue Apple-Produkte mit Mini-LED-Displays für massiv steigende Verkäufe imn kommenden Jahr sorgen könnten.

