Microsoft stützt Epic: Apples Dominanz ist besorgniserregend

Microsoft sieht in Apple eine echte Bedrohung für freie Märkte und Wettbewerb. Der iPhone-Konzern habe ein bedrückendes Monopol bei mobilen Anwendungen aufgebaut, das dringend weitergehender Regulierung bedarf, schreibt das Unternehmen in einer Einreichung bei Gericht.

Der Prozess Epic vs. Apple hat die Dinge in einem Markt in Bewegung gebracht, in dem es schon seit Jahren viele unzufriedene Parteien gibt. Epic warf Apple vor, mit dem App Store ein Monopol errichtet zu haben, das bestimmte Geschäftsmodelle faktisch unmöglich macht. Einstweilen sind die Gerichte zwar Apples Position gefolgt, die Games von Epic sind daher noch immer aus dem App Store verbannt, grundsätzlich sah die zuständige Richterin Yvonne Gonzalez Rogers aber durchaus das Problem, das Epic und auch andere Unternehmen mit Apple haben.

Microsoft geht auf Konfrontationskurs mit Apple

Nun hat auch Microsoft ein Dokument bei Gericht eingereicht. Es skizziert die Sorgen, die der Windowskonzern mit Apple hat. Der App Store habe sich faktisch zwischen Kunde und Anbieter von Dienstleistungen geschoben und Apple fungiere als Torwächter. Sein Einfluss auf weite Teile der App- und Services-Ökonomie sei erschreckend groß, dieser erstrecke sich über Kommunikation, Gaming, mobiles Bezahlen oder Shopping. Auch im Bereich Unterhaltung und Cloud-Anwendungen habe Apple eine überragende Dominanz.

Apples Vormachtstellung muss eingeschränkt werden

Microsoft fürchte um die Bremsung innovativer Technologien, zu der es kommen könne, wenn es neuen Marktteilnehmern erschwert werde, ihre Dienste anzubieten.

Tatsächlich betreibt auch Microsoft einen Store für Software, dieser ist allerdings deutlich offener als der App Store und vor allem niemals eine exklusive Bezugsquelle von Apps gewesen. Ein so marktbeherrschendes Unternehmen habe es in jüngerer Vergangenheit wohl nicht mehr seit der Aufspaltung von AT&T in den USA gegeben, so Microsoft.

In den USA laufen derzeit verschiedene Initiativen, die allesamt die Regulierung verschiedener Big-Tech-Konzerne zum Ziel haben, auch im Rest der Welt werden Apple und Co. zunehmend kritisch gesehen. Jüngstes Beispiel ist das Vorgehen der niederländischen Wettbewerbsaufsicht gegen Apple und dessen App Store-Zwang, über das wir unter anderem in dieser Meldung berichtet hatten.

