Microsoft: Copilot in Office zukünftig nur im Abo als Pro-Variante erhältlich

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigte Microsoft an, im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit OpenAI die Technologie von ChatGPT in seinen Produkten einzusetzen. Unter anderem kommt diese in Bing und Microsoft 365 zum Einsatz, hier gibt es aber nun eine gravierende Änderung.

Copilot Pro angekündigt

Erst mit wenigen Wochen lässt sich Copilot als selbstständige App auf dem iPhone/iPad nutzen, Apfelpage berichtete. Damals ließ sich das Angebot kostenfrei nutzen, es brauchte lediglich ein Benutzerkonto. Dies lässt sich auch weiterhin kostenfrei nutzen, für Anwender von Microsoft 365 ist das jedoch wenig hilfreich. Microsoft wird ab sofort den Copilot Pro einführen, nur damit lassen sich die Features auch in Word, Excel, PowerPoint und Outlook nutzen. utzer des neuen Abos haben auch zu Stoßzeiten Zugriff auf GPT-4 Turbo und können sich bis zu 100 Grafiken pro Tag unter Zuhilfenahme sogenannter „boosts“ generieren lassen – dabei handelt es sich um Guthaben für besonders detailreiche und hochaufgelöste Grafiken. Microsoft hat dazu eine entsprechendeSonderseite freigeschaltet.

Happiger Preis

Der monatliche Abopreis liegt dafür bei 22,00 Euro, eine stolze Summe. Erschwerend kommt hinzu, dass in einer Familienlizenz für jedes Familienmitglied ein eigenständiges Abo angeschlossen werden muss – macht im Monat dann 132,00 Euro nur für die Nutzung von Copilot Pro, wenn alle sechst Familienmitglieder Copilot Pro nutzen wollen/sollen.

Einschätzung

Wir halten uns eigentlich mit einer Einschätzung bei solchen Meldungen zurück, hier können wir den heftigen Abopreis nicht einfach umkommentiert lassen. Denn es tritt gerade das ein, wovor man letztlich gewarnt hatte. In Kombination mit den zuletzt stetig erhöhten Abopreisen der Streamingdienste bewegt sich das Abo-Modell in genau die Richtung, wie es kaufmännisch ausgedrückt wird – nämlich in ein Dauerschuldverhältnis, von dem letztlich nur die Firmen profitieren.

