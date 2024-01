Home Apps Microsoft Copilot: Ab sofort für iPhone und iPad erhältlich

Microsoft Copilot: Ab sofort für iPhone und iPad erhältlich

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Januar 2024 um 13:07 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Vor ziemlich genau einem Jahr kündigte Microsoft den Copilot an, mit dessen Hilfe ChatGPT in verschiedene Programme wie Outlook etc. integriert werden. Die dedizierte App steht im iOS App Store nun für iPhone und iPad bereit

Copilot lässt sich laden

Die Copilot-App lässt sich auf Deutsch nutzen und bietet zahlreiche Vorschläge von Reisetipps über Unterstützung bei Energiesparmaßnahmen bis hin zu mithilfe von Copilot erstellten Witzen. Zum Start der App gibt es von Microsoft einen eigens verfassten Blogbeitrag, der sich bei den Beispielen auf die vergangenen Feiertage bezieht. Für ein möglichst präzises Ergebnis solltet ihr drei Grundregeln befolgen:

Möglichst präzise Anfragen verfassen

Stichworte benutzen, die prägnant sind

Verschiedene Formen der Semantik nutzen

Microsoft bietet bei der Interaktion mit seiner KI-App die Möglichkeit auszuwählen, ob der Unterhaltungsstil lieber genau oder besser vielseitig ist. Standardeinstellung laut Microsoft die berühmt-berüchtigte goldene Mitte.

Benutzerkonto ist Pflicht

Für die Nutzung von Microsoft Copilot ist ein Benutzerkonto bei Microsoft erforderlich. Die Verwendung des Angebots ist darüber hinaus kostenfrei. Microsoft bietet die neu veröffentlichte Copilot-App als Universalanwendung an: sie lässt sich auch auf dem Mac verwenden, speziell angepasst wurde sie jedoch nur für iPhone und iPad.

