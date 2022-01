Home Smart Home Meross gibt zukünftigen Support für matter bekannt

Meross ist bei uns eine feste Größe, weil der Hersteller bei ordentlicher Qualität primär hinsichtlich des Preisgefüges Bewegung in den damals festgefahrenen Markt von HomeKit-Zubehör brachte. So bekommt man eine HomeKit-fähige Steckdose im Angebot schon für rund 14,00€, was vorher nahezu undenkbar war. Wie dem auch sei, die Kombination sorgte dafür, dass sich Meross großer Beliebtheit erfreut. Und nun gibt es eine erfreuliche Nachricht zu verkünden.

Meross wird matter unterstützen

Bei den Preisen muss man aber auch hier und da Abstriche machen, das versteht sich von selbst. So gibt es die Einbindung im WLAN nur auf dem 2,4 GHz-Frequenzband, andere Protokolle werden nicht unterstützt. Das kann dafür sorgen, dass es dann und wann zu einer verlängerten Schaltzeit kommen kann. Genau das ist aber einer der beiden Hebel von matter, dem neuen Smart Home Standard der Connectivity Standard Alliance. Recht beiläufig kündigte Meross in einer Antwort auf einen Leserkommentar auf Instagram an, dass man an einer Unterstützung für matter arbeite:

Das bedeutet also auch, dass der Hersteller dem Konsortium beigetreten ist. Das ist auf jeden Fall begrüßenswert. Denn je mehr Hersteller sich diesem Unterfangen anschließen, desto schneller verbreitet sich der neue Standard. Und es erhöht den Druck auf die Hersteller, die aktuell noch nicht darauf setzen.

Wird es neue Sensoren von Meross geben?

Das Portfolio von Meross umfasst derzeit rund 25 Produkte, welches vorwiegend aber nicht nur smarte Steckdosen und Leuchtmittel umfasst. Außerdem gibt es noch Schalter und ein smartes Thermostat. Wie den Kollegen von SmartApfel zugetragen wurde, soll der Hersteller an der Einführung von drei neuen Sensoren arbeiten: Dazu zählen ein Bewegungsmelder, ein Wassermelder und Kontaktsensor. Die sollen aber nicht entgegen der anderen Produkte, mit Ausnahme des smarten Thermostats, stand-alone funktionieren, sondern auf einen Hub setzen. Angesichts der Ankündigung bleibt nur zu hoffen, dass der neue Hub mit matter kompatibel ist und vielleicht sogar die bisherigen Geräte ansprechen kann

