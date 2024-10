Home Mac Mehr Kerne, mehr Leistung: Der neue M4 Pro im Vergleich zum Vorgänger

In dieser Woche zeigen sich erstmals auch die größeren Varianten des M4-Chips. Der M4 Pro verfügt über mehr Kerne als sein Vorgänger und naturgemäß auch über mehr Performance. – ein Überblick.

Apple hat heute den leistungsstarken M4 Pro-Chip mit verbesserten technischen Daten vorgestellt. Der Chip verfügt über eine CPU mit bis zu 14 Kernen, darunter 10 Performance- und 4 Effizienzkerne, sowie eine GPU mit bis zu 20 Kernen und einer 16-Kern-Neural Engine für spezialisierte KI-Aufgaben. Es sind jetzt bis zu 64 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher verfügbar.

Im Vergleich zum Vorgänger M3 Pro, der maximal 12 CPU- und 18 GPU-Kerne bot, stellt dies eine weitere Steigerung dar.

Noch keine unabhängigen Benchmarks verfügbar

Apple hebt die hohe Single-Thread-Leistung des M4 Pro hervor und verspricht eine doppelt so hohe Grafikleistung im Vergleich zum Standard-M4. In einem Vergleichsvideo zum Mac mini kündigt Apple an, dass die Multi-Core-Leistung des M4 Pro gegenüber dem M2 Pro bis zu 1,6-mal schneller ist, während der Unterschied zum M1 Pro bei bis zu 1,9-facher Geschwindigkeit liegt. Die Angaben lassen sich noch nicht durch unabhängige Tests bestätigen, es steht aber zu erwarten, dass Apples Eckdaten von einschlägigen Benchmarktools erreicht, wenn nicht gar leicht übertroffen werden.

Der M4 Pro unterstützt Thunderbolt 5 mit 120 Gb/s und erhöht die Speicherbandbreite auf 273 GB/s, ein Anstieg von 75 % gegenüber dem M3 Pro. Erstes Gerät mit dem M4 Pro ist der neue Mac mini, zudem dürfte noch in dieser Woche das MacBook Pro 14 und 16 Zoll aktualisiert werden. Hier wird dann wohl auch der M4 Max mit noch einmal mehr Kernen und mehr Leistung verfügbar sein.

