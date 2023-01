Home Daybreak Apple MagSafe mit Qi 2 | 3nm-Chips zuerst bei Apple | Millionenstrafe wegen Werbung – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um MagSafe auf Android-Geräten, ob Apple dies Jahr der einzige Hersteller mit 3nm-Chips sein wird und wiedermal eine Millionenstrafe, dieses mal wegen personalisierter Werbung. Das und mehr gleich hier!

MagSafe für Android

Wie nun bekannt wurde, ist Apple anscheinend an der Entwicklung des neuen Standards „Qi 2“ für Wireless-Charging beteiligt. Im WPC, welches den Qi-Standard entwickelt, herrscht anscheinend eine positive Einstellung zu den von Apple verbauten Magneten, da diese das kabellose Laden einfacher und effizienter machen. Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass es hier in Zukunft auch MagSafe-Fähige Android Smartphones geben könnte. Die ersten Geräte mit Qi 2 werden für Ende diesen Jahres erwartet.

Neue 3nm-Chips (erstmal) nur im iPhone

Bei TSMC feierte man vor kurzem den Start der Massenproduktion des 3nm-Chips. Andere Hersteller wie Qualcomm oder MediaTek sind hingegen noch nicht so weit und überlegen aktuell, ob sie aufgrund der hohen Kosten schon dieses Jahr auf die neuen Fertigungsprozesse umsteigen sollen, oder noch bis zum nächsten Jahr warten. Dies könnte also bedeuten, dass die Chips der neuen Generation dieses Jahr ausschließlich im iPhone verbaut werden.

Millionenstrafe wegen personalisierter Werbung in Frankreich

Laut der französischen Aufsichtsbehörde CNIL hat Apple bis iOS 14.6 Nutzerprofile seiner Kunden gebildet, um ihnen anschließend im App Store personalisierte Werbung anzeigen zu können. Daraufhin wurde eine Strafe in Höhe von 8 Millionen Euro verhängt. Apple ist mit diesem Urteil nicht zufrieden und gibt an, dass beim anlegen dieser Nutzerprofile keine Daten an Dritte weitergegeben wurden und möchte gegen das Urteil Berufung einlegen.

Was sonst noch wichtig war

Apple weist Lieferanten an, für das kommende Quartal weniger zu produzieren, da mit einem schwachen Absatz gerechnet wird.

BOE wird dieses Jahr für die iPhone 15-Reihe wohl erstmals mehr Displays als Samsung liefern.

Innovative iPhone-Hülle mit MagSafe und Griff von OtterBox.

Nanoleaf stellt 5 neue Produkte vor.

Das war es auch schon wieder. Ich wünsche euch allen noch einen schönen und erfolgreichen Tag!

