Home Apple Nach schwierigem Weihnachtsgeschäft: Apple gibt Termin für Q1-Quartalszahlen bekannt

Nach schwierigem Weihnachtsgeschäft: Apple gibt Termin für Q1-Quartalszahlen bekannt

Apple hat den Termin für seine kommende Quartalsbilanz bekanntgegeben. Das Unternehmen wird Anfang Februar die Zahlen für das letzte Quartal des abgelaufenen Jahres vorlegen. Dieser Termin dürfte kein Freudenfest für Apple und die Investoren.

Apple hat den Termin für seine nächste Quartalskonferenz bekanntgegeben. Das Unternehmen wird am 02. Februar das Zahlenwerk der interessierten Öffentlichkeit präsentieren, der Termin fällt auf einen Donnerstag.

Apple wird dann die Zahlen für das erste Fiskalquartal 2023 vorlegen, dies entspricht dem vierten Kalenderquartal 2022.

Zahlen mit Spannung erwartet

Das letzte Quartal war für Apple ausgesprochen schwierig. Das Unternehmen hatte kräftig unter den Einschränkungen aufgrund der andauernden Corona-Lockdowns in China zu leiden. Diese sorgten für erhebliche Lieferschwierigkeiten gerade beim stark gefragten iPhone 14 Pro.

Apple hatte hierzu eigens eine Art Gewinnwarnung bekanntgegeben. Diese sorgte zwar nicht sofort, aber im weiteren Verlauf für kräftige Rückgänge der Apple-Aktie. Die Quartalszahlen werden zeigen, wie weitreichend die Einschnitte in der Produktion das Geschäft belastet haben. Apple hatte im Rahmen der letzten Quatalskonferenz keinen Ausblick für sein Q1 geliefert, das ist allerdings bereits seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht mehr der Fall.

Auch für das Jahr 2023 ist mit einem weiter schwierigen Unternehmensumfeld zu rechnen. Die anhaltende Inflation und drohende Rezession in vielen westlichen Märkten dürfte das Konsumklima in den kommenden Monaten deutlich eintrüben. In Reaktion auf diese zu erwartende Entwicklung hatte Apple zuletzt seine Zulieferer angewiesen, die Fertigung von Komponenten verschiedener Produkte zu reduzieren, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dabei handelt es sich um Produkte, die am deutlichsten von einer sinkenden Nachfrage betroffen sein könnten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!