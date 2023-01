Home Apple Nur im iPhone? Apple 2023 der einzige Hersteller mit 3nm-Chips

Apple könnte das einzige Unternehmen sein, das in diesem Jahr bereits auf 3nm-Chips in Smartphones setzt. Die Konkurrenz überlegt aktuell, ob sich der Umstieg für sie bereits lohnt.

Apple ist bei seinen selbst gestrickten Chips regelmäßig der Spitzenreiter der Branche. Das Unternehmen schafft es immer wieder, die leistungsfähigsten Smartphoneprozessoren zu entwickeln. Dieser Vorsprung könnte sich in diesem Jahr weiter vertiefen, denn Apple ist womöglich der einzige Hersteller, der schon 2023 auf Chips setzt, die im 3nm-Verfahren gefertigt werden.

Konkurrenz könnte 3nm-Chips später bringen

Derzeit erörtern Qualcomm und MediaTek, zwei der größten Chiphersteller in der Branche, ob sie bereits in diesem Jahr auf Chips in 3nm-Verfahren umsteigen sollen, wie die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes aktuell berichtet. Der Wechsel auf den kleineren Fertigungsprozess ist sehr kostenintensiv, allein ein Waver kostet 20.000 Dollar.

Angesichts unsicherer Marktaussichten für alles, was keinen Apfel trägt, könnte es etwa für MediaTek sinnvoller sein, mit dem 3nm-Prozess noch etwas zu warten. Qualcomm hat indes womöglich kaum eine Wahl, denn es beliefert auch Samsung, die Südkoreaner dürften wiederum auf 3nm-Chips für ihre neuen Flaggschiffmodelle von 2023 angewiesen sein.

Die Massenproduktion von 3nm-Chips kann derzeit nur bei TSMC erfolgen, dort wurde unlängst der Start der Fertigung gefeiert, Apfelpage.de berichtete. Der A17-Chip im iPhone wird wohl im 3nm-Prozess gefertigt werden. Der neue Chip wird vermutlich wieder deutliche Leistungssprünge bringen. Die Performance kann allerdings inzwischen kaum noch sinnvoll ausgenutzt werden..

