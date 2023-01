Home Smart Home 4D TV-Kit und intelligente Lichtschalter: Nanoleaf stellt fünf neue Produkte vor

Nanoleaf hat fünf neue Produkte angekündigt, die das Unternehmen in diesem Jahr auf den Markt bringen will. Darunter befinden sich ein 4D TV-Kit, Sense+ Controls sowie intelligente Glühbirnen.

Im Zuge der diesjährigen CES hat auch die Firma Nanoleaf eine Reihe neuer Produkte vorgestellt, die noch in diesem Jahr erhältlich sein sollen. Bei den Produkten handelt es sich um Smart-Home-Geräte, die allesamt mit Matter kompatibel sein sollen.

Nanoleaf 4D

Das Nanoleaf 4D TV Smarter Kit soll dazu dienen, ein immersives TV-Erlebnis zu bieten, bei dem die Hintergrundbeleuchtung des Fernsehers auf den Inhalt angepasst werden soll, der auf dem Bildschirm zu sehen ist. Dabei wird eine Kamera oberhalb oder unterhalb des Fernsehers angebracht, die den Bildschirminhalt an einen Lightstrip weitergibt, der an den Kanten des Fernsehers befestigt wird. Somit spiegelt dieser das wider, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Das Produkt soll im zweiten Quartal dieses Jahres erscheinen.

Sense+ Controls

Auch eine Reihe intelligenter Lichtschalter hat der Konzern unter dem Namen Sense+ Controls vorgestellt. Diese wurden allesamt mit Bewegungs- und Lichtsensoren ausgestattet und dienen dazu, das Licht im gesamten Haus an die eigenen Bedürfnisse und den eigenen Tagesablauf anzupassen. Darüber hinaus sorgt der neue intelligente Automations Learning Assistant von Nanoleaf namens Nala dafür, dass die Lichtschalter die persönliche Routine der Nutzerinnen und Nutzer erlernt, um vorausschauend die Beleuchtung ein- und auszuschalten oder die Helligkeit bzw. Farbe des Lichts passend einzustellen. Die Sense+ Controls sollen voraussichtlich im dritten Quartal 2023 erhätlich sein.

Nanoleaf Skylight

Bei dem dritten Produkt handelt es sich um eine modulare Deckenbeleuchtung, die sich aus viereckigen Panels zusammensetzt, die unterschiedliche Formen bilden können. Diese kann Räume nicht nur in weißem Licht erstrahlen lassen, sondern bietet auch eine Reihe Smartfunktionen, mit denen sich unter anderem die Farbe, Intensität und Temperatur des Lichts individuell einstellen lassen. Auch dieses Produkt soll im dritten Quartal 2023 in den Verkauf gehen.

Essentials Glühbirnen und Lightstrips

Bereits im November hatte Nanoleaf angekündigt, bald auch Modelle seiner beliebtesten Glühbirnen anzubieten, die mit Matter kompatibel sind. Jetzt hat der Konzern bestätigt, dass die Essentials Glühbirnen des Typs A19, BR30, GU10 sowie der LED-Einbauleuchten und die Lightstrips im ersten Quartal dieses Jahres erhältlich sein werden. Kundinnen und Kunden, die bereits in der Vergangenheit eines der älteren Modelle gekauft haben, haben die Möglichkeit, dieses per Softwareupdate aufzurüsten, sodass dieses ebenfalls mit Matter kompatibel ist. Dies gilt auch für die modularen Light Panels und Lichtleisten von Nanoleaf (Shapes, Elements, Canvas und Lines).

