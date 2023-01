Home iPhone Mit Griff und MagSafe-Kompatibilität: OtterBox stellt innovative iPhone-Hülle vor

Mit Griff und MagSafe-Kompatibilität: OtterBox stellt innovative iPhone-Hülle vor

Kurz vor dem Start der diesjährigen CES hat die Firma Otterbox ihre neueste Innovation in Sachen iPhone-Hüllen vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Hülle, die trotz eines eingebauten Griffs mit MagSafe kompatibel ist.

Normalerweise müssen sich iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer beim Kauf einer Hülle entscheiden, ob diese über eine MagSafe-Funktion verfügen soll oder über einen Griff, damit ihnen das iPhone nicht zu leicht aus der Hand fällt. Doch nun hat OtterBox eine neue Hülle namens „OtterGrip Symmetry“ angekündigt, die beide Elemente enthält.

Denn diese wurde mit einem speziellen Griff ausgestattet, der nach Benutzung so verstaut werden kann, dass er sich auf einer Ebene mit dem Rest der Hülle befindet. Damit war es dem Unternehmen auch möglich, MagSafe in diese zu integrieren, ohne dass hierfür die Hülle entfernt oder der Griff an einer anderen Stelle angebracht werden muss.

Nominierung für CES Innovation Award

Neben dieser Funktion bietet die Hülle auch einen dreifachen Schutz vor Stürzen nach US-Militärstandard, falls das iPhone einmal fallengelassen wird. Darüber hinaus besteht sie zur Hälfte aus recycelten Materialien und ist in vielen verschiedenen Farben und Mustern erhältlich. Sie kann sowohl für das iPhone 13 als auch für das iPhone 14 erworben werden und wurde bereits jetzt für den diesjährigen CES Innovation Award nominiert.

Laut OtterBox wird die neue Hülle im Februar erscheinen und 60 Dollar kosten. Ob sie dann auch in Deutschland verfügbar sein wird und zu welchem Preis, ist noch ungewiss.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!