Home Daybreak Apple MacBook Pro-SD-Kartenleser geht nicht | iPhone 13-Produktion wird angekurbelt | Apple Music Voice kommt – Daybreak Apple

MacBook Pro-SD-Kartenleser geht nicht | iPhone 13-Produktion wird angekurbelt | Apple Music Voice kommt – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Das MacBook Pro 2021 hat offenbar ein Problem mit dem SD-Kartenleser – das ist blöd, wo doch dieses neue-alte Feature von so vielen Nutzern herbeigesehnt worden war. Unterdessen möchte Apple wohl etwas gegen die Lieferprobleme des iPhone 13 tun. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat das MacBook Pro endlich wieder mit einem SD-Kartenleser ausgestattet. Letztmalig hatte das MacBook Pro im Jahr 2015 dieses Feature aufgewiesen, später war es von vielen Nutzern vermisst worden. Im MacBook Pro 2021 kehrte der SD-Kartenleser zurück, doch bei einigen Nutzern macht er Probleme, wie auch Leser bestätigt haben, hier dazu mehr.

Apple will das iPhone 13 zügiger ausliefern

Aktuell klemmt es in Apples Lieferkette, unter anderem ist das iPhone 13 schwer erhältlich, besonders die Pro-Modelle sind derzeit noch immer teils nur mit langen Lieferzeiten zu haben. Das ist nicht im Sinne Apples, denn anders als oft behauptet, möchte Apple gern Geräte verkaufen, nicht die Kunden mit der fehlenden Verfügbarkeit ärgern. Daher versucht Apple gerade, die Verfügbarkeit des iPhone 13 im kommenden ersten Halbjahr 2022 deutlich zu verbessern, die Details dazu findet ihr hier.

Apple Music Voice bereitet sich auf den Start vor

Apple Music nur per Siri steuern? Keine angenehme Vorstellung für mich. Ich schaffe es schon beim Training regelmäßig nicht, den geistesschwachen Assistenten dazu zu bringen, zu spielen, was ich hören möchte, Apple Music nur per Sprache zu bedienen, wäre für mich ein Weg, es mir abzugewöhnen. Vielleicht aber sehen einige Nutzer und potenziellen Neukunden das aber ja anders, zumindest bereitet sich Apple aktuell auf den Start von Apple Music Voice vor, hier die Details.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Apple hat die mutmaßlich letzte Runde Testversionen der kommenden Updates an die Entwickler gegeben, nämlich die Release Candidates. Gestern Abend wurden die RCs von iOS 15.2 und iPadOS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3 und tvOS 15.2 an die Entwickler verteilt. Der finale Release dürfte kommende Woche erfolgen.

Auch löst macOS Monterey 12.1 wohl einige nervige Bugs im aktuellen System auf aktuellen Macs, hier dazu mehr.

Die Magic Mouse von Apple wird in Zukunft eventuell per MagSafe geladen, aber wäre das ein Vorteil?

Und Twitter hat eine Neuerung für die Nutzer von Spaces angekündigt, die Details dazu findet ihr hier.

Damit darf ich mich für den Moment verabschieden und wünsche euch einen entspannten Tag.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!