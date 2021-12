Home Betriebssystem macOS 12.1 behebt Lade-Bug, YouTube-Abstürze und Trackpad-Probleme am MacBook

macOS Monterey 12.1 löst offenbar verschiedene Probleme, etwa mit der Nutzung des Trackpad oder bei der Wiedergabe von YouTube-Videos. Auch der Lade-Bug der neuen MacBook Pro-Modelle wird offenbar bald der Vergangenheit angehören.

Apple hat heute Abend den macOS Monterey 12.1 Release Candidate für die registrierten Entwickler bereitgestellt. Es war bekannt, dass Apple unter macOS Monterey noch einige Probleme zu bearbeiten hat, am besten mit dem nächsten Update. Und tatsächlich werden einige Bugs mit macOS Monterey 12.1 angepackt.

So wird wohl der Lade-Bug am neuen MacBook Pro 2021 16 Zoll gelöst, über den wir in dieser Meldung berichtet hatten. Er sorgte dafür, dass das MacBook nicht mehr geladen wurde, wenn es heruntergefahren und im Anschluss das MagSafe-Kabel angeschlossen wurde.

Auch das Trackpad-Problem und der YouTube-Bug am neuen MacBook pro 2021 werden behoben

Weiterhin löst macOS Monterey 12.1 laut der Notizen zum Update von Apple ein Problem, das dazu führen konnte, dass macOS abstürzt, wenn ein YouTube-Video in HDR und 4K auf dem neuen MacBook Pro 2021 abgespielt wird, Apfelpage.de berichtete. Und darüber hinaus löst das Update auch ein Problem, das das Trackpad betrifft und bei dem es nicht mehr oder nicht korrekt auf Tippen und Klicken reagiert.

Ebenfalls wird ein Bug in Zusammenhang mit der Verbindung zu via Thunderbolt angeschlossenen Displays gelöst, bei dem die Macs nicht mehr geladen wurden. macOS Monterey wird kommende Woche für alle Nutzer als kostenloses Update erwartet.

