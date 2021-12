Home Betriebssystem Mit iOS 15.2 startet Apple Music Voice, ist das interessant für euch?

Apple führt mit iOS 15.2 die neue Apple Music Voice-Option ein. Hier zahlt der Nutzer nur die Hälfte, muss allerdings jeden Song per Siri aufrufen. Wäre das eine Option für euch?

Apple hat heute Abend den iOS 15.2 und iPadOS 15.2 Release Candidate für die registrierten Entwickler bereitgestellt, das dürfte die finale Version des kommenden Updates sein. Apple wird mit iOS 15.2 auch Apple Music Voice einführen, diesen neuen Apple Music-Tarif im Oktober angekündigt und die Einführung für später im Jahr angekündigt.

Aber später ist wohl bald und so können Nutzer bald Apple Music per Siri steuern – und nur auf diese Weise.

Hierbei kann der Nutzer alle Songs und Alben per Siri aufrufen und abspielen, die im Apple Music-Katalog enthalten sind, darüber hinaus kann er sich Songs passend zu den eigenen Hörgewohnheiten abspielen lassen. Mit „Play it again“ können die letzten Songs noch einmal wiedergegeben werden.

Die Frage aber ist, wer will das? Per Siri einen Song mit etwas komplizierterem Namen oder einen Künstler mit ausgefallener Aussprache aufzurufen, kann ein entnervendes Geduldsspiel werden. Ist Apple Music Voice für euch eine attraktive neue Option?

Weitere Neuerungen in iOS 15.2

Apple führt mit iOS 15.2 auch die Möglichkeit ein, anonyme E-Mails zu versenden. Darüber hinaus kommt der Datenschutzbericht für Apps, der Nutzer darüber informiert, wie oft und in welchem Umfang Apps Daten an die Entwickler oder andere Stellen senden.

iOS 15.2 führt auch eine neue manuelle Nutzung des Makromodus für die Kamera am iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro ein.

Im weiteren wird auch die neue Kinderschutzfunktion für iMessage implementiert, die Kinder vor Nacktbildern und sexuellen Darstellungen schützen soll, in welchen Märkten diese Funktion schlussendlich ausgerollt wird, ist noch offen.

